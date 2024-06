López Obrador: las fuerzas armadas, claves en mi gobierno

El presidente es el comandante supremo. Y son muy leales, muy disciplinados, por eso es un ejército distinto. Y a Claudia la conozco muy bien, no es tolerante a la indisciplina y al autoritarismo, y a la deshonestidad, o sea, no acepta eso.

No hubo palomeo

López Obrador rechazó las versiones que apuntan a que habría palomeado el próximo gabinete de Sheinbaum, a quien definió de una científica con dimensión social y comprometida con la transformación, al igual que su equipo de trabajo.

Es falso (…) No me estoy metiendo en nada, en nada, además le tengo un gran respeto a la presidenta electa, la admiro.

Aseveró que una vez que se retire no hará gestiones en favor de nadie, ni de compañeros, ante la presidenta, pues procurará no salir de su quinta en Palenque, Chiapas.

Incluso, dijo, enfrentará la disyuntiva de cómo visitar a su compañera, Beatriz Gutiérrez Müller, en la Ciudad de México, pues no se le verá ni en vuelos comerciales. Cuando yo venga, pues voy a ver cómo le hago .

Sobre la oposición, indicó que tienen que ser autocríticos por su derrota electoral; a la par que lamentó que ya endilguen agresiones y epítetos contra Sheinbaum.

López Obrador estimó que la falla de sus adversarios es estructural y les será difícil de remontar, pues tiene que ver en su falta de amor y respeto al pueblo.

Esto, enfatizó, debe ser ejemplo también para los integrantes del movimiento de transformación. Que no vayan a sentirse que ya son los parlamentarios, los políticos y le den la espalda al pueblo, porque siempre hay esa tentación .

En torno a los insultos contra su próxima sucesora, el mandatario planteó que no es lo mismo que, por ejemplo, Claudio X. González diga “que yo soy un inútil e inepto. Si me dice eso no tengo ningún problema, a lo mejor tiene razón –bromeó–, cuando uno lucha por una causa justa debe estar dispuesto a pagar cuotas de humillación; pero es distinto la ofensa a una mujer, no tienen razón”.

Por ello, les aconsejó serenarse y definir una estrategia para convertirse en una oposición que aporte, sea crítica y funcione como un verdadero contrapeso.