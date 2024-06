Ahora toca cumplirle a la gente, convoca Sheinbaum

Ciudad de México. Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, llamó a los diputados y senadores electos a no dar marcha atrás en lo avanzado por la Cuarta Transformación, regresar a territorio para seguir difundiendo las reformas prioritarias, sobre todo al Poder Judicial, trabajar con los actuales legisladores los foros que sobre el tema se realizarán a partir del 26 de junio y hasta agosto, con el fin de aprobar los cambios constitucionales en septiembre.

Para ese mismo mes, también les pidió aprobar como prioritaria la reforma de reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.

En un acto de cierre de filas de Morena, PT y PVEM con Sheinbaum, Mario Delgado, presidente nacional del partido mayoritario, recordó a los legisladores electos que tienen la misión más importante de sus vidas: convertirse en los constituyentes del segundo piso de la Cuarta Transformación en beneficio del pueblo de México .

En este primer encuentro entre Sheinbaum y quienes integrarán el bloque mayoritario en la 66 legislatura, además de trazar la ruta de trabajo para la reforma al Poder Judicial, la virtual presidenta electa les recordó las prioridades legislativas, incluidas las cinco reformas que ella planteó.

Nos corresponde a todas y a todos los que estamos aquí, responder y cumplirle al pueblo de México, no dar marcha atrás en lo logrado y seguir por el camino de la 4T , sostuvo.

Las causas de todos, añadió, son ampliar la democracia, fortalecer las libertades, el acceso a la justicia, la defensa de nuestra soberanía, erradicar toda forma de discriminación, la protección y el respeto a los pueblos indígenas y a los afromexicanos. Nuestra causa es no volver nunca a la guerra y construir la paz con justicia. Sí, nuestro movimiento tiene causas, que son las justas de nuestro pueblo .

Al final de su mensaje pidió a los legisladores electos repetir, de pie, la frase esencia de lo que somos: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México .

Colaboradores

Al salón del World Trade Center donde se llevó a cabo la reunión, la ex jefa de Gobierno capitalino llegó acompañada por Mario Delgado, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Adán Augusto López, integrantes de su equipo. En el estrado la esperaban Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña, así como los dirigentes del PT, Alberto Anaya, y PVEM, Karen Castrejón, y Citlalli Hernández, secretaria general de Morena.