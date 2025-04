Retrasará Senado votación del dictamen de ley de telecomunicaciones: Chavira

Por: La Jornada •

La senadora de Morena, Guadalupe Chavira, informó que el Senado retrasará la votación del dictamen de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que se había previsto para este lunes,a fin de a abrir una consulta con representantes del sector, expertos y el propio gobierno, a fin de mejorar su redacción y que no quede ninguna duda de que la Cuarta Trasformación no censura a nadie.

- Publicidad -

Aunque la mesa directiva que encabeza Gerardo Fernández Noroña no lo ha hecho público, Chavira, que es secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos y una de las dictaminadoras, comentó que es un acuerdo, a fin de escuchar a todos los interesados, pero rechazó que la legislación busque censurar.

Advirtió también que no obstante se revise el articulado y en particular el controvertido artículo 109, en la revisión del articulado no habrá marcha atrás en la decisión de que el Estado recupere la rectoría sobre las telecomunicaciones y la regulación de espots extranjeros con propaganda política, ideológica o comercial con contenidos discriminatorios para los mexicanos.

La senadora Chavira de la Rosa lamentó que esta iniciativa que enmienda errores en la llamada “ley Televisa”, haya sido distorsionada “por las mentiras de la derecha, que ahora critica el procedimiento legislativo, pero ya se le olvidó cuando hace veinte años la votó en menos diez minutos en San Lázaro”.

Dijo que los opositores “quieren desviar la atención en el fondo de esta iniciativa, que lo que busca es proteger los derechos de las audiencias y llevar la conectividad a los lugares más remotos del país que han sido marginados de la tecnología y la digitalización”.

En Morena, recalcó, abiertos a escuchar los planteamientos hechos por expertos, interesados en el sector y la propia presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien expresó su disposición de que el tema se discuta en un próximo periodo extraordinario para dar espacio a revisar y perfeccionar la redacción del articulado.

Por lo que se refiere al polémico artículo 109 de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión se va a revisar para afinar su redacción “ y que no quede duda de que este gobierno ni censura ni ataca la libertad de expresión. “Es un derecho por el que siempre hemos luchado en la izquierda, contrario a la derecha que hace veinte años cercenó los derechos de las audiencias”.

Expuso que aunque ayer se aprobó en comisiones y se le dio y primera lectura en el pleno del Senado, ya no se votará este lunes, como se había previsto, porque se abrirá un periodo de consultas para pulir el dictamen sobre inquietudes genuinas y no sobre las mentiras de la oposición.

“Porque se trata de una gran iniciativa, que amplía los derechos de las audiencias, lleva la digitalización a las zonas más pobres del país, pero sobre todo, recupera la rectoría del Estado sobre el espectro radioeléctrico que es un bien de todos los mexicanos”.