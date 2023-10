Comparece el titular de Finanzas ante diputados en la Legislatura del estado

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

En casi seis horas de comparecencia, la cual no culminó debido a la costumbre que se ha instaurado durante la glosa del segundo Informe, en la que diputados y diputadas abandonan el pleno, rompiendo el quórum legal para sesionar; el secretario de Finanzas, Ricardo Olivares Sánchez, aseguró que a pesar de las adversidades financieras durante 2023, se ha mantenido el equilibrio fiscal y presupuestal en Zacatecas y que el estado se sitúa en un nivel de endeudamiento sostenible y en semáforo verde de riesgo financiero.

En su alocución inicial, Olivares Sánchez recordó que las políticas fiscal y presupuestal que se han implementado en esta administración han permitido cubrir desde el primer año de gobierno, los cerca de 5 mil millones de pesos que se tenía de pasivos provenientes de contribuciones fiscales, proveedores, contratistas, organismos públicos descentralizados de educación, organismos autónomos, entre otros.

Asimismo, de manera institucional, expuso ante diputadas y diputados, en estos dos años se han pagado 310 millones de pesos para cubrir las amortizaciones de la deuda de largo plazo, lo que genera un saldo de esta deuda de 6 mil 907 millones de pesos y los intereses que se han pagado en este mismo periodo son mil 283.5 millones de pesos.

“De no haber actuado de manera responsable, con una política fiscal fortalecida, el ejercicio del gasto de manera austera, con disciplina y racionalidad, así como el cubrir de manera institucional los pasivos citados, que en su conjunto nos lleva a lograr el anhelado equilibrio financiero y presupuestal, estaría hoy exponiendo escenarios como la contratación de créditos de corto plazo, adelantos de participaciones, y el no tener recursos financieros para cubrir el presupuesto de los diversos entes”, dijo el funcionario desde tribuna.

Hoy, por el contrario, dijo, se ha logrado la sostenibilidad financiera que ha permitido la no contratación de créditos a corto plazo, ni solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público adelanto de participaciones federales, a pesar del escenario catastrófico que se observa de las mismas participaciones en el presente año.

Otro de los factores sustantivos para lograr este equilibrio financiero expuso Oivares Sánchez, es la gestión realizada por el gobernador David Monreal Ávila ante el presidente de la República, que ha derivado en apoyos del Gobierno Federal para cubrir la nómina de educación, cuyo monto ha alcanzado los 2 mil 232 millones de pesos en el período relativo a este Informe de Gobierno, así como 174 millones de pesos al sistema de salud y de igual forma, resaltó el apoyo conseguido para la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), de 260 millones de pesos, para el cierre de 2022.

No obstante, el funcionario detalló que, en contraste con lo observado en las participaciones federales del ejercicio fiscal 2022, para el presente año se han configurado diversas afectaciones negativas, incluso más graves de las que se presentaron en los años de pandemia que están originando que La Recaudación Federal Participable, que representa la bolsa para distribuir las participaciones federales, ha observado una disminución de 238 mil millones de pesos y para el caso particular de Zacatecas, el escenario negativo ha sido “lamentablemente mayor” a lo que en la media se ha observado en las demás entidades federativas.

Esto, explicó el secretario de Finanzas, se debe a que el Fondo de Compensación, contemplado en el Artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal, y su correlativo 2-A de la Ley del IEPS, establece su distribución a las 10 entidades federativas con menor PIB per cápita no Minero, en el que Zacatecas se ubicaba en el lugar 8, pero el ajuste que hizo el INEGI, en la nueva forma para la determinación del PIB que era con base en 2013 y ahora se hace una actualización a 2018, con el PIB de 2021 ajustado, se ubica a la entidad en el lugar 12, dejándola fuera en lo que resta el presente año, con una afectación estimada de 160 millones de pesos, y para el 2024 de 480 millones de pesos.

No obstante, el titular de las Finanzas señaló que, a pesar de las adversidades, se ha mantenido el equilibrio fiscal y presupuestal, motivado por la aprobación del paquete 2023 que previó que el Gobierno Federal no lograría lo que en su momento se estimaba, de ahí que la caída real para el estado sea de mil 782 millones de pesos, disminución que se ha compensado con el ingreso de 600 millones de pesos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), 896 millones de pesos provenientes de mayores ingresos propios, y 231 millones de pesos por la activación del Fondo de Estabilización Estatal, que ha permitido a la fecha no cancelar programas, proyectos o actividades, contemplados presupuestalmente para el presente ejercicio fiscal.

En materia de ingresos, el funcionario informó que se observa un crecimiento de los ingresos propios, derivado de regularizar el cobro de contribuciones de control vehicular por el período de 10 enero a marzo. Bajo este contexto, la composición de los ingresos del estado por el período que corresponde el Segundo Informe de Gobierno es de Ingresos Propios: 3 mil 941 millones de pesos, que representa el 13 por ciento del total de los ingresos; Participaciones Federales: 10 mil 577 millones de pesos, que significan 34 por ciento de los ingresos del Estado; Aportaciones Federales: 11 mil 939 millones de pesos, que componen 39 por ciento del total de los ingresos; y Convenios Federales: 4 mil 340 millones de pesos, que representan 14 por ciento de los ingresos del estado.

En materia de Egresos, subrayó que la consolidación del marco normativo, en el que resalta la Ley de Austeridad, Disciplina y Responsabilidad Financiera del Estado de Zacatecas y sus Municipios, se cumple con la exigencia de las y los zacatecanos, de tener un gobierno con austeridad y disciplina financiera, que ha coadyuvado a la sostenibilidad financiera.

Finalmente, el funcionario aseguró que, en cumplimiento con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, y la Ley de Austeridad, Disciplina y Responsabilidad Financiera del Estado de Zacatecas y sus Municipios, el estado se sitúa en un nivel de endeudamiento sostenible, se ubica en luz verde, conforme a la semaforización de riesgo financiero, calificación publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Reconocen diputados labor de Olivares; cuestionan sobre Issstezac, Impuesto Ecológico y presupuesto para 2024

En la ronda de participaciones, preguntas y respuestas, la diputada local por el PAN, María del Mar de Ávila cuestionó sobre la vulnerabilidad del estado ante una crisis económica; sobre los adeudos de la BUAZ con el ISSSTE y el rescate financiero de la universidad, mientras que la diputada Martha Camarillo interrogó si se tienen contempladas previsiones financieras necesarias para garantizar las prestaciones de fin de año para los trabajadores de la educación activos y jubilados.

Por su parte, el diputado Enrique Laviada Cirerol solicitó a Ricardo Olivares aclarar los datos relacionados al recorte presupuestal sufrido en Zacatecas, qué postura asume ante tal situación, lo que implica para el Estado y lo que significa ante las demás circunstancias que se viven. En tanto que la legisladora Maribel Galván Jiménez pidió precisar cómo ha sido el cobro, manejo y ejecución de los impuestos ecológicos, y si el resultado se ve destinado en proyectos de remediación en materia ambiental.

Posteriormente, el diputado José Juan Estrada Hernández preguntó al Secretario de Finanzas sobre el tema de saneamiento al Issstezac, tema en el que coincidieron sus compañeras de fracción parlamentaria, Gabriela Monserrat Basurto Ávila y María del Refugio Ávalos Márquez, quienes además de reconocer el trabajo del titular de Finanzas, cuestionaron sobre el fondo aplicado para Issstezac y el estudio actuarial hecho al este instituto y la responsabilidad que recae sobre la dependencia que encabeza.

El diputado del PT Xerardo Ramírez Muñoz solicitó al titular de Finanzas información sobre la viabilidad financiera del segundo piso del boulevard, y cuánto costará. Además, le preguntó por el impuesto ecológico que se recauda en la entidad, manejos irregulares, y contrataciones a corto plazo. Por su parte, el diputado José Guadalupe Correa Valdez cuestionó al titular de la Sefin por el monto real ejercido a la fecha y el avance en materia de gestión financiera.

La diputada Karla Dejanira Valdez Espinoza preguntó por el monto que se asignará en el 2024 para el sector salud, para AMANC, para el incremento de la FGJEZ y para el Poder Judicial. En tanto que la diputada Georgia Fernanda Miranda Herrera preguntó al secretario de Finanzas cuánto se ha recaudado por regularización de autos chocolate y en qué se ejecutará el recurso obtenido. Y finalmente, el legislador José Luis Figueroa Rangel preguntó al secretario de Finanzas qué hacer con el impuesto ecológico en materia de remediación ambiental.