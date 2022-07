La BUAZ no pagó las cuotas y aportaciones al ISSSTE en 2021

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

De acuerdo con documentación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), obtenida por La Jornada Zacatecas a través del mecanismo de transparencia y acceso a la información, la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) no pagó las cuotas y aportaciones de seguridad social ni las aportaciones para el retiro, cesantía y vejez correspondientes al año 2021; el adeudo estructural en este momento es de 2 mil 500 millones de pesos.

Incluso, el ISSSTE emitió dos oficios a la Universidad con el título “Invitación a cumplimiento de obligación”, debido a que, con corte al 30 de junio pasado, el instituto no tuvo registro de pago de los rubros mencionados.

El primer oficio expone que esta invitación se emite una vez “que los titulares de las Dependencias y Entidades, sus oficiales mayores o equivalentes, y los servidores públicos responsables de realizar las retenciones y descuentos en los términos de Ley, de los actos y omisiones que resulten en perjuicio de la Dependencia o Entidad para la que laboren, independientemente de la responsabilidad civil, penal o administrativa en que incurran”.

En ese sentido, el ISSSTE señala que, al corte del 30 de junio de 2022, la Dirección Normativa de Inversiones y Recaudación no cuenta con registro alguno que acredite que la BUAZ haya realizado el entero de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social, propios a los Seguros de Salud, de Riesgos de Trabajo, de Invalidez y Vida, correspondiente a las quincenas de la 2 a la 24 del año 2021.

Es decir, la Rectoría de la Máxima Casa de Estudios de la entidad sólo enteró la aportación correspondiente a la seguridad social en la primera quincena del 2021, pero posteriormente ya no lo hizo.

El ISSSTE agrega que, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, del Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, “que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no ha suspendido plazos y términos, toda vez que la recaudación tributaria se considera actividad esencial”.

Por su parte, el segundo oficio de “Invitación a cumplimiento de obligación”, también fechado el 30 de junio pasado, expone que la Dirección Normativa de Inversiones y Recaudación no cuenta con registro alguno que acredite que a su digno cargo, haya realizado el entero propio a los Seguros de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, correspondiente a los bimestres 1, 2, 3, 4, 5 y 6: del año pasado.

Es decir, la Universidad no enteró las aportaciones correspondientes al retiro, cesantía y vejez en ninguno de los bimestres del año pasado, lo cual se suma al adeudo de la seguridad social.

En la actualidad, el adeudo de la BUAZ con el ISSSTE es de 750 millones de pesos, más mil 500 mil 750 millones de pesos que se adeuda al Fondo de Vivienda (Fovissste) y al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).