3 mil pensionados del Issstezac ganaron juicio para recibir su aguinaldo: Alvarado

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Ofelia Alvarado Ramírez, integrante del Movimiento de Bases en Defensa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), denunció que 3 mil pensionados han ganado el juicio para que les paguen el aguinaldo, pero el Gobierno del Estado continúa con la postura de no hacerlo.

Ante esa situación, informó que los jubilados y pensionados seguirán con movilizaciones ante instancias estatales, de la Legislatura e incluso de la Sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), para presionarles en la atención a este problema.

Comentó que el Gobierno del Estado no ha pagado el aguinaldo de los años 2022, 2022 y 2023, pero tampoco se han pagado recursos pendientes a docentes a quienes solo les depositaron el concepto 01 y les redujeron la pensión en 30 por ciento.

Aunado a ello, indicó que el gobierno del estado pretende una reforma a la ley del Issstezac en la que se elimina la complementariedad, la pensión se calcularía en unidades de medida y actualización, se establecería un tope en las pensiones, entre otras afectaciones a los derechohabientes,

Alvarado Ramírez expuso que “al gobernador le hemos pedido que atienda, incluso cuando era candidato, y le hemos solicitado una entrevista y jamás nos ha contestado. Nadie le ha dicho que es el representante del pueblo y es el responsable de lo que sucede en Zacatecas, pero a él no le importa nada y todos los funcionarios son igual que él”, expresó.

En el tema de la reforma a la ley del instituto, cuestionó que la mayoría de los diputados reanudan sus actividades hasta marzo y el proceso electoral es en junio, por lo que no hay posibilidades para que los representantes populares atiendan el problema de los pensionados y jubilados

“Nos damos cuenta que las autoridades nos faltan al respeto, nos tildan de ignorantes, de tontos, de bobos, pero nosotros sabemos lo que está pasando y todo esto es por la corrupción que sigue al 100 por ciento en todos los ámbitos”, dijo.

Por ejemplo, refirió que los diputados prometieron un paramento abierto para impulsar una reforma a la ley del Issstezac, pero muchos de ellos en este momento prefieren hacer campaña para reelegirse o para ser presidentes municipales y mantener sus privilegios, ignorando totalmente a la ciudadanía.

Ante comentarios de que este será el mejor gobierno en las últimas décadas, Alvarado Ramírez, afirmó que “todo es un desastre y todo va en picada, pero a ellos no les importa para nada. Cualquiera sabe que este estado está hecho trizas”.

En consecuencia, advirtió que el Movimiento de Bases continuará con movilizaciones hasta que se atienda sus demandas de pago del aguinaldo correspondiente a tres años y que se inicie con el proceso de reforma a la ley.

Aseguró que en sus 46 años de servicio al sistema educativo nunca vio algún gobernador con tal nivel de perversidad, ineptitud, ignorancia y cinismo que muestra David Monreal Ávila, y entonces se planearán acciones cada vez más drásticas.

Detalló que, en el tema del aguinaldo, hasta el momento 3 mil jubilados han ganado los juicios, y solamente se ha pagado a menos del 10 por ciento, pero al resto el gobierno del estado se niega a pagarlo.

El discurso de las autoridades, agregó Alvarado Ramírez, es que no hay dinero, pero recordó que no se ha hecho nada en contra de todos aquellos que robaron recursos del Issstezac durante muchos años no se ha terminado con la corrupción.

Mencionó el tema del viaducto que se planea construir en el boulevard y consideró que ese recurso podría servir para resolver muchos problemas de la sociedad, pero esa obra es de interés para el gobernador y sus funcionaros porque es la manera más sencilla para hacerse de dinero