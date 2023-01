Diputados exigen la destitución de la titular de la Seduzac

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Luego de dos días de manifestaciones de maestros en la capital, en el marco de la sesión de la Comisión Permanente de la 64 Legislatura, diputados y diputadas volvieron a pedir la renuncia de la secretaria de Educación, Maribel Villalpando Haro, por su “falta de capacidad” para conducir tan importante secretaría porque parece, aseguraron, “que la silla está vacía” y es más “una secretaria de las rifas”.

En un primer momento en el apartado de Asuntos Generales, el diputado migrante por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Juan Estrada Hernández, señaló que la inoperancia de las autoridades educativas está lastimando la economía de los docentes y sus familias, pues al día de hoy, hay 448 maestros que registran la falta de su pago desde agosto del año pasado, lo que consideró como indignante.

Aunque reconoció que el pago que se les adeuda es federalizado, consideró que corresponde a la autoridad local gestionar esos pagos, pero no lo han hecho de manera deficiente, y esta problemática, además, está afectando alrededor de 4 mil 800 estudiantes que no están contando con un docente asignado y al mismo tiempo, añadió, hay una lista importante de maestros que están esperando se les asignen clases, lo que agrava más la crisis que está atravesando el sector.

Por su parte, la diputada Priscila Benítez Sánchez, en representación de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza, se sumó a la crítica hacia las autoridades estatales que tienen a más de 400 maestros sin pago, obligándolos con ello, a pedir créditos con altas tasas de interés para poder sobrevivir y llevar a cabo su labor. Lo que piden los maestros, aseveró, no son prerrogativas ni concesiones del gobierno, sino son derechos que han ganado luego de una lucha histórica, por lo que pidió respeto para este sector por parte del Ejecutivo, que, en su carácter patronal, dijo, tiene que garantizar el pago puntual.

“Como legisladores, estamos seguros que ningún pueblo puede aspirar al progreso sino es a través de la educación. Un pueblo, no trasciende su historia si no respeta y honra a sus maestros”, sentenció desde tribuna Benítez Sánchez, quien además lamentó que este martes haya habido nuevamente otra manifestación en las instalaciones de la Secretaría de Educación cuya silla “está vacía”, dijo, pues no da respuestas.

“Yo me pregunto: ¿no hay una titular de Educación? ¿No hay una secretaría? Hoy nuevamente hay una manifestación, es por eso que yo quiero exigirle soluciones al Poder Ejecutivo, soluciones a la secretaria de Educación, ¿por qué la esconden? La esconden por su falta de capacidad de llevar una secretaría tan importante como la Secretaría de Educación. Esa silla está vacía como todas y cada una de las sillas del Gobierno del Estado. Es por eso que exigimos, a nombre de las y los maestros zacatecanos, la renuncia de la secretaría de Educación”, concluyó.

A este llamado se sumó la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo en voz de la diputada Ana Luisa del Muro García, quien señaló que, como representantes populares y legisladores, están obligados a levantar la voz por los maestros que “son los formadores de México”, por lo que aprovechó para exhortar también a las autoridades para que hagan su trabajo.

Finalmente, el diputado local por el PRD, Juan Mendoza Maldonado, refirió que Villalpando Haro en vez de ser la secretaria de Educación es la “secretaria de las rifas” porque lo único que hace en sus giras a las distintas regiones del estado es a rifar entre los maestros refrigeradores, licuadoras y pantalla. Asimismo, pidió a la sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que no sean “alcahuetes” en los acuerdos políticos y les den seguimiento a todos sus procesos, porque no se puede ser “pasalones” con un tema que pudo haberse prevenido.