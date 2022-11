Poner fin a privilegios fiscales redujo la desigualdad: AMLO

Por: La Jornada •

La reducción de la desigualdad que ha registrado México en los últimos años, según lo reporta el más reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) obedece en parte a que se ha logrado poner fin a los privilegios fiscales: se ha prohibido la condonación de impuestos y ahora los grandes consorcios empresariales pagan impuestos, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia, a pregunta expresa sobre el reporte de la OCDE, sostuvo que estos sectores empresariales registraron grandes beneficios fiscales, destacando que entre 2007-2018, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, Televisa obtuvo una condonación de impuestos por 20 mil 488 millones de pesos, convirtiéndose en la empresa más privilegiada, particularmente con Peña Nieto, con una devolución de 16 mil 466 millones de pesos.

Al mostrar los grandes consorcios que tenían privilegios fiscales López Obrador incluyó los montos de cada una de ellos: Banamex, 15 mil 488 millones de pesos; Cemex, 12 mil 755 millones; Grupo Carso, 10 mil 292 millones; ICA, 7 mil 827 millones, y Grupo Salinas, 7 mil 755 millones de pesos.

Otras empresas que alcanzaron importantes condonaciones fueron: General Motors, con 6 mil 230 millones de pesos; Grupo Bancomer, 5 mil 279 millones; Alfa SA de CV, 4 mil 90 millones; Volkswagen, 4 mil 58 millones; Productos Roche, 4 mil 5 millones, y Grupo Lala 3 mil 813 millones de pesos.

Al retomar el tema de la desigualdad, destacó la importancia que tiene en su gobierno favorecer la movilidad social, porque es la circunstancia que permite que una gente pueda con su trabajo honrado y el estudio ascender en la escala social. Eso es la movilidad social. Nada más que ese ascenso no tiene por qué ir acompañado de la pérdida de nuestros orígenes. No nos podemos convertir en ladinos, tenemos que seguir siendo humildes, fraternos .

Movilidad, no aspiracionismo