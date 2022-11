El proyecto de la 4T puede sentar las bases para reducir la pobreza en México: académico

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

A dos años de concluir el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se han logrado transformaciones favorables en el capitalismo en México y se espera que siente las bases para reducir la pobreza en el mediano plazo, afirmó Víctor López Villafañe, investigador de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ).

- Publicidad -

A pesar de que ha habido críticas y cuestionamientos fuertes contra la Cuarta Transformación en el ámbito indigenista y medioambiental, consideró que hay aspectos positivos en las condiciones sociales que, a la postre, permitirán cambios en las relaciones de producción y las relaciones políticas y económicas.

Comentó que el empresariado en México está dividido y un sector ha apoyado la administración actual, mientras que hay otro sector que ha encabezado la oposición, pues fue desplazado.

Asimismo, dijo que el gobierno de López Obrador ha tenido la anuencia del empresariado internacional, lo cual es importante porque el presidente sabe que no podría realizar ningún proyecto de desarrollo económico sin el aval del capital financiero internacional.

López Villafañe indicó que el problema de México es que su etapa de industrialización no se concretó y no hubo la capacidad de crear bienes de capital, pero en este gobierno hay un proyecto de política industrial y desarrollo tecnológico que no hubo en otros gobiernos.

Además, manifestó la necesidad de repensar sobre la tasa de crecimiento que debe haber en México para que sea sustentable, porque un crecimiento de más de 10 por ciento implica afectaciones en el rubro ecológico.

Es decir, señaló que las nuevas formas de desarrollismo deben presentarse en nuevas formas de operar las industrias para que estas sean más sustentables y para que puedan dotar de mayor igualdad al sistema social.

López Villafañe opinó que el proyecto de la Cuarta Transformación puede sentar las bases para reducir la pobreza en México e incorporar a todos los sectores sociales marginados a la educación y a mejores trabajos, lo que sería un cambio muy importante.

Recordó que durante mucho tiempo imperó un régimen de saqueo, corrupción y con altos niveles de pobreza, por lo que se espera que ahora haya cambios sustanciales en las condiciones sociales,

Reiteró que administraciones anteriores hacían acuerdos con empresarios mexicanos para servicios en el ámbito de la farmacéutica construcción, servicios, entre otros, y son estos los que fueron desplazados y son quienes ahora encabezan la oposición.