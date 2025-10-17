Entran en vigor nuevas reglas de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos

Por: ALEJANDRA CABRAL •

Entraron en vigor este jueves las nuevas Reglas de Operación del Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos 2025, mediante las cuales el gobierno federal incorpora al maíz nativo o criollo pigmentado como cultivo elegible para acopio y reconoce a la empresa estatal Alimentación para el Bienestar, S.A. de C.V. como sucesora de Diconsa y operadora de la red de abasto, mientras Segalmex continúa como instancia responsable del programa.

El acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación y firmado por el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Antonio Berdegué Sacristán, actualiza las reglas dadas a conocer en enero y mantiene como propósito mejorar el ingreso de los pequeños y medianos productores de arroz, frijol, maíz, trigo y leche mediante precios de garantía e incentivos.

Fija los precios del maíz híbrido en 7 mil pesos por tonelada y del frijol en 27 mil pesos, además de establecer un apoyo de 200 pesos por tonelada para el traslado del grano hacia los centros de acopio.

En caso de contingencias climáticas o variaciones del mercado, la Secretaría de Agricultura podrá activar acciones extraordinarias y Segalmex tendrá facultades para ajustar los precios de garantía con el fin de asegurar el abasto de Alimentación para el Bienestar.

La novedad principal es la inclusión del maíz criollo pigmentado (de colores azul, rojo o morado) como parte de un proyecto piloto en los estados de México, Puebla y Tlaxcala, con un precio de garantía de 8 mil pesos por tonelada y un límite de 15 toneladas por productor

Las reglas también eliminan la exigencia de contar con cuenta bancaria para los pequeños productores y permiten acreditar la posesión de las parcelas con constancias emitidas por autoridades locales.

Segalmex seguirá siendo por ahora la unidad responsable de los precios de garantía para maíz, frijol y maíz nativo, a cargo del acopio, pago y control de calidad, así como del envío de los productos a la red de distribución de la nueva empresa estatal. Los excedentes podrán comercializarse con otras dependencias o en el mercado abierto.

El acuerdo, fechado el 13 de octubre y vigente desde este jueves, marca el arranque del nuevo modelo de abasto público bajo la denominación Alimentación para el Bienestar, con el que el gobierno federal busca consolidar la transición institucional del antiguo esquema de Segalmex y fortalecer la autosuficiencia alimentaria del país.