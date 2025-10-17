“El Malditillo” se corona campeón de 75 edición de la Carrera Panamericana

Por: ALEJANDRA CABRAL •

El piloto potosino Ricardo Cordero y su navegante Marco Hernández se coronaron campeones de la 75 edición de la Carrera Panamericana, que este jueves concluyó frente a la Catedral de Zacatecas, al ritmo de mariachis y entre los aplausos del público reunido en la Avenida Hidalgo del Centro Histórico.

A bordo del Studebaker Champion 1954 “El Malditillo”, la dupla cruzó el arco de meta después de una semana de competencia, logrando superar el récord del francés Pierre de Thoisy; mientras que el michoacano alcanzó su octavo campeonato como navegante, duplicando el récord histórico y convirtiéndose en el copiloto más exitoso la historia de la competencia.

“Fue una Panamericana súper difícil; el primer día cometí un error gravísimo que nos costó dos minutos […]. Hemos estado a punto de chocar varias veces… la verdad que estuvo muy estresante, muy estresante, pero bueno al final lo logramos, por poquito, pero Winning is winning”, declaró Cordero en el tramo Vetagrande tras completar la última prueba de velocidad.

El segundo lugar fue para el francés Hilaire Damiron y la brasileña Laura Damirón, a bordo de su Studebaker Commander. La copiloto comentó que “fue una carrera muy justa, muy cerrada”, y adelantó que regresarán el próximo año con más fuerza, además de expresar su entusiasmo por vivir su quinta luna de miel en Zacatecas junto a su esposo.

Carlos Manuel García y Eduardo Solís García, obtuvieron el tercer lugar en la clasificación general y se llevaron también el récord de ser los competidores más jóvenes en llegar al podio.

Entre los competidores más aplaudidos estuvieron los zacatecanos del Chirringas Racing Team, conformado por dos duplas: Sergio Márquez y Miguel Orozco, quienes completaron los 4 mil 766 kilómetros de recorrido en un Ford Falcon 1966 restaurado en el estado, y Enrique López de Lara y Alberto López, que corrieron en un Volkswagen dentro de la categoría moderna.

“Nos ponchamos, se acabó la gasolina, se cayó una parte del carro, pero queríamos llegar a casa, con nuestra gente”, expresó Márquez.

Doug Mockett, veterano piloto estadounidense de 85 años, recibió un reconocimiento del Gobierno de Zacatecas por sus 35 participaciones consecutivas en la Carrera Panamericana. “Es muy especial estar aquí en México y vivir esto juntos”, expresó, acompañado de su esposa, quien viajó para sorprenderlo en la meta.

También fue reconocida la labor de los Ángeles Verdes, que cumplieron 65 años de servicio y acompañaron el recorrido brindando asistencia vial a los competidores y turistas.

Zacatecas vuelve a ser meta después de seis años

La Carrera Panamericana 2025 recorrió once estados partiendo el 9 de octubre desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, retomando el punto de partida original de 1950 y después de diez años de ausencia en el estado sureño.

“La historia se sigue escribiendo. Esperamos que la Panamericana dure mucho tiempo más, mientras el cuerpo aguante. Esto sigue vivo por el entusiasmo de la gente y de los pilotos”, expresó el presidente honorario de la carrera, Eduardo León.

La última vez que Zacatecas formó parte del recorrido fue en 2019, antes de la pandemia. Previo al evento de premiación, la directora general de la Carrera Panamericana, Karen León, agradeció al Gobierno del Estado por el recibimiento.

“Es un gusto estar de vuelta en Zacatecas después de cuatro años. Nos da mucha emoción la calidez del pueblo de Zacatecas; nos sentimos en casa”, expresó durante el acto protocolario encabezado por el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, y el secretario de Turismo, Le Roy Barragán Ocampo, quienes estuvieron acompañados de representantes de la Fundación Telmex-Telcel, Rocío Luna y Sandra Díaz Guevara, directora de Ángeles Verdes.

Antes del arribo de los autos, se realizó la entrega simbólica de más de 600 sillas de ruedas al Sistema Estatal DIF, donadas por Fundación Telmex-Telcel.

Barragán Ocampo destacó que la competencia se transmite a 198 países y representa una plataforma de promoción turística para Zacatecas, Patrimonio Cultural de la Humanidad, al coincidir con el Festival Internacional de Teatro de Calle.