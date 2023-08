Libros de texto son pretexto para atentar contra educación pública

Por: La Jornada Zacatecas •

La polémica por los libros de texto gratuitos (LTG) continúa después de la cruzada de noticias falsas que ha emprendido el magnate Ricardo Salinas Pliego a través de TV Azteca y todo el conglomerado mediático de la derecha mexicana, donde se incluye Claudio X González; ambos personajes y sus aliados han difundido el argumento del “virus comunista”. Sin embargo, para el líder histórico del magisterio zacatecano y actual docente de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Víctor Manuel Fernández, “los libros de texto son un pretexto, la guerra en el fondo es contra la escuela pública y el derecho a la educación.”

- Publicidad -

A través de sus redes sociales señaló que “la historia se repite: a veces como tragedia y a veces como farsa” y espera que los profesores que conocen algo de la Historia de la Educación Mexicana y que tuvieron noticia de los cientos de maestros perseguidos y asesinados por el oscurantismo entiendan el nombre del juego y agregó que “Torquemada es torquemada, dejémonos de confusiones”.

Para quien fuera compañero de lucha de Armando Cruz Palomino, lo disputa por la educación es una lucha histórica y así lo describe en sus publicaciones digitales en las que reflexiona y señala que “en México han existido a grosso modo dos proyectos sobre los cuales ha girado el debate educativo. Por un lado, están los que reproducen el sistema opresor y por el otro, los que buscan, a partir de la educación, la emancipación del ser humano y la construcción de una sociedad humanizada”.

Y agrega que “En la actualidad un frente de batalla está en la aceptación o no de la nueva familia de los libros de texto gratuito. Existe un grupo que llama a la sociedad a firmar para que se detenga la distribución de los libros, este grupo representa al neoliberalismo, son políticos de derecha, investigadores conservadores, empresarios trasnacionales, medios de comunicación y otros. Sus argumentos son tendenciosos y demuestran ignorancia, no sólo del proceso que se vivió en el diseño de los nuevos materiales, sino también de las pedagogías emancipadoras que fortalecen la asimilación consciente de los contenidos”.

Y se pregunta el docente de la UPN “¿Qué les molesta a los conservadores? Si, a ellos que se creían dueños de México y su educación, a ellos que promovieron la privatización educativa, a los que hicieron de la educación un negocio, a los que formaron desde las competencias mínimas útiles al mercado laboral precario y deshumanizado, a los amantes de los currículos y exámenes exógenos y utilitarios… ¿Qué les molesta? Acaso será: ¿La rebeldía y organización – con todas las matices- de maestras, maestros, especialistas y científicos creadores de los nuevos libros de texto? ¿Qué hoy tenemos nuevos materiales con un enfoque emancipador? ¿Qué los saberes y experiencias de maestras y maestros sean parte de los libros de texto gratuito? ¿Que los libros respondan a la interdisciplinariedad para el diálogo de saberes entre conocimientos disciplinares, comunitarios y ancestrales? ¿Qué se abandone la formación de competencias mínimas que fragmentan los contenidos, al sujeto y a la comunidad?”

Por último, “El Grande” señala en su reflexión que “no preocupa que los voceros del conservadurismo llamen a firmar. Somos muchos más, maestros, colectivos, activistas, estudiantes, familias, etc. que luchamos por refundar la educación, la escuela y la vida. Que se escuche fuerte y claro, estamos felices por lo que se ha hecho hasta ahora, pero también estamos desafiados, todavía hay retos por superar, pero seguimos caminando y preguntando en cada territorio para descolonizar las prácticas, no, no se equivoquen, no nos detendremos, ni pediremos “perdón” por recuperar, hacer y pensar nuestra pedagogía mexicana – latinoamericana, nuestra esencia, nuestros sueños”.