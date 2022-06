Se avecinan vientos nuevos para México en materia de lectura: Paco Ignacio Taibo II

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Se avecinan vientos nuevos para México en materia de lectura, y para fin de año se comenzará a notar el incremento en el porcentaje de libros leídos por persona, para lograr así una República de lectores que no quiere decir que los mexicanos lean todos los días, sino que los que quieren puedan tener acceso por razones de precio, acceso y distribución y donde esos que no sabían que les iba a gustar leer, lo sepan. Ese es el universo que se busca construir, dijo el escritor y director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, en la inauguración de la Ruta de Fomento a la Lectura que inició este jueves en el primero de los cinco días que estará en la entidad.

Teniendo como escenario la Plazuela Miguel Auza, el creador del detective Héctor Belascoarán Shayne, refirió que cuando tomó control del Fondo se propuso tener una presencia seria en Zacatecas y la gira por cinco ciudades que dio inicio ayer es la muestra, porque además de tener actividades en la capital, la ruta irá a Jerez, Fresnillo, Guadalupe y Calera para continuar con la labor de llevar los libros a todos los rincones.

“En estos tres años de vida hemos regalado más de 5 millones de libros, de colecciones como 21 para el 21, pero también colecciones para niños en comunidades donde no hay bibliotecas, ni librerías, ni hay nada. Y no sólo eso, hemos puesto 20 ó 25 millones de libros a mitad y a tercio de precio de lo que costaban, rompiendo dos de los problemas que planteaba el fomento a la lectura: el primero que era el precio de los libros; el segundo la carencia absoluta de oportunidad de lectura”, dijo en su alocución el escritor.

El otro problema del fomento, continuó Taibo II, ha sido cómo fomentar entre el público adolescente, ya que el público infantil es pro lectura: “son peligrosos los enanos, quieren leer, saben que abre un mundo con la palabra escrita…el gran problema es cuando se trasciende a la enseñanza media”, dijo a pesar de las excelentes campañas de lectura de comprensión en ese nivel, el problema es que se ha dejado de lado fomentar leer por placer y es ahí donde el adolescente se encuentra en una situación “espinosa”.

“Desbordado por las obligaciones de lectura frete al examen, frente a sacar la carrera, (el adolescente) abandona el placer infantil de leer y te dice cosas horribles: ´leer, qué hueva´. Y trato de provocarlos, de sacudirlos, porque el adolescente cae en la provocación, en lo prohibido y de repente he dicho salvajadas como que lean todos los libros que les prohíban sus maestras y sus papás”.

En México, aseguró el autor de “Temporada de zopilotes”, se lee más de lo que se dice: “las estadísticas del INEGI falsean porque toman en cuenta como indicadores la venta en librerías, la venta de libros en instituciones y una encuesta en la que todo el mundo dice que lee más de lo que lee o que lee menos de lo que lee porque ni se acuerda que cuánto leyó”.

El problema no es combatir contra el “no lector” en general, pues hay gente que no quiere leer y que no va a leer nunca y no pasa nada, aseveró Taibo II, pero la batalla contra el analfabetismo es fundamental, por lo que hay que darle a la gente la posibilidad del mundo que abre la palabra escrita, pero leer por placer, atacando dos sectores: la adolescencia y el lector adulto, que informó, está volviendo a leer y en grandes cantidades.

Para el director del FCE, las campañas de obligación de la lectura han fracasado. “Tienes que leer 20 minutos al día y te lo dice una actriz de cine que no ha leído un pinche libro en su vida; o un futbolista, que es una broma que esté promoviendo la lectura cuando sabemos que no lee. Son campañas verdaderamente insultantes”, aseveró.

Por ello, consideró que hay que aprender a hacer fomento a la lectura, lo cual no es fácil, reconoció también, pero hay que hacerlo bien para encontrar lectores, saber lo que les interesa y hacerlos crecer como lectores. Por ello esta ruta, la cual busca ir puebleando, llegando a comunidades chicas donde hay pocas bibliotecas y en donde se les regala libros y se lleva el Librobús, el cual trae una oferta de libros muy baratos para todos los sectores de la población, desde 10 pesos, como se ofertó este jueves en la inauguración.

“Se abren vientos nuevos pata México en materia de lectura, sí. Para fin de año se va a empezar a notar el incremento de lectura por persona y esta red de abajo hacia arriba es la que construye y es la manera de competir contra las horas muertas que hoy el mundo de la electrónica ofrece. Tenemos que entrar en competencia contra ese mundillo, decir a los jóvenes que un buen libro le puede romper las neuronas, desconcertar, ilusionar, cambiarle el destino, pero sin obligación. La lectura genera pensamiento crítico y el pensamiento crítico construye democracia», concluyó Taibo II en su visita a Zacatecas.