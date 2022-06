“La educación media destruye en México el placer de leer”: Taibo II

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

El alto precio de los libros, la cultura y la enseñanza en el nivel medio superior, son los motivos por los cuales hay poco hábito de la lectura en México, afirmó el escritor Francisco Ignacio Taibo Mahojo, quien impartió una conferencia en la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ).

“Tropezamos con este mito de que no se lee en México y el mito tiene sustento. Encontramos tres grandes bloqueos: uno es económico (el precio del libro), el segundo es cultural (no hay hábito de visita a librerías o bibliotecas) y el tercero es la enseñanza media”.

Sobre el precio de los libros, dio que este el costo de una novela, por ejemplo, equivale a cinco tortas, motivo por el que en estos años se ha recurrido a ediciones baratas, coediciones con otras empresas, sacadas de bodega a precios de saldo, entre otras.

En el tema cultural, refirió que no hay el hábito para visitar librerías o bibliotecas, “porque la gente no sabe qué le van a decir” y generalmente las personas sólo las visitan para buscar libros que en la escuela le piden a sus hijos.

Aunado a ello, “no hay capacidad del librero para decirle a las personas que un libro le va a aburrir a madres, pero le puede llevar a Julio Verne y a lo mejor lo pone de buen rollo. Este bloqueo cultural del libro, para la inmensa mayoría de la población, era un factor”.

Paco Ignacio Taibo II se refirió al último factor que bloquea la lectura en México, la educación media, y afirmó que esta “destruye en México el placer de leer. Parece un insulto a la Secretaría de Educación Pública, pero es cierto, es terrible”.

Comentó que en este momento la SEP realiza un buen trabajo en lo que respecta a técnicas pedagógicas de fomento a la lectura, a fin de que los alumnos comprendan lo que leen, pero “donde no avanzamos era en el placer de leer”.

Aseguró que, en la infancia, hay una vocación natural de la lectura, es decir, “los niños intuyen en la lectura un paraíso” y muestra de ello es que desde pequeños le piden a sus padres que les lean todo tipo de contenidos para descubrir los signos gráficos, lenguaje, conceptos, ideas, historias o cuentos.

Cuando un niño aprende a leer, dijo, este adquiere el hábito de la lectura con placer, porque “para ellos saber leer es encontrar los misterios y las claves ocultas que están escondidas en los libros y en la palabra escrita”.

De acuerdo con Taibo II, el problema se presenta en la secundaria, cuando los maestros piden a los niños que lean fragmentos de varias obras y temas, y si se suman las peticiones de lectura, alcanzan 60 páginas a la semana, lo cual es excesivo.

En consecuencia. “hay una inducción al castigo. ‘Si no lees, te repruebo; si no lees, no vas a poder hacer el examen’, y esto crea en el adolescente una respuesta natural que es: ‘no, ni madres, no quiero’”.

Finalmente, este proceso provoca la pérdida de lectores infantiles y el problema se acentúa en la preparatoria y finalmente en la universidad se convierte en un delirio “porque nunca en la historia de este país hemos tenido tantos estudiantes analfabetas-funcionales”.

Ante esa situación, dijo que se debe provocar el interés por la lectura a través de varios métodos, por ejemplo, leer el pedazo de un cuento a los alumnos y dejarlo en suspenso para que los alumnos vayan a la biblioteca a leer lo que falta de la historia y se enteren lo que ocurre con ella.

Taibo II también refirió que en la educación media la lectura se inicia con el Mío Cid y se termina con José Emilio Pacheco, pero “recomiendo atentamente a todos los profesores de literatura que empiecen con José Emilio Pacheco y terminen con el Mío Cid”.

Otra estrategia es inventar estadísticas y, por ejemplo, decir a los alumnos que ha sido demostrado que los que han leído “20 poemas de amor y una canción desesperada” de Pablo Neruda, “ligan más”, lo que provoca la duda y el interés.

Es decir, concluyó que una política de provocación permite romper los esquemas de fomento a la lectura en la enseñanza media, lo cual se está logrando poco a poco creando clubes y salas de lectura en todos los niveles educativos y en todos los sectores sociales.