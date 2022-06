No hay prisa, dijo Taibo II sobre elección de candidato presidencial en Morena

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Este jueves, durante su visita a la capital del estado, el escritor y director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Francisco Ignacio Taibo Mahojo, opinó que es temprano para pensar en la sucesión presidencial y, por lo tanto, el tema no debe ser urgente al interior del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“No urge, no creo que haya prisa. Cada cual que decida lo que le dé la gana. Yo digo que no hay prisa, que no urge definir una candidatura presidencial porque todavía quedan un chorro de andaduras con don Andrés y la Cuarta Transformación en este año y medio”, expresó.

Desde su perspectiva, es necesario evitar roces y fricciones al interior de Morena y en consecuencia hay que esperar el momento y el tiempo adecuado para llevar a cabo ese proceso de definición de un candidato.

Por otra parte, mencionó que su visita a la ciudad de Zacatecas fue productiva, pues sostuvo una reunión con historiadores, participó en la inauguración de la Ruta de Fomento a la Lectura, acudió a una preparatoria y conoció la biblioteca comunal de un Centro de Desarrollo Infantil (Cendi).

Además, el escritor mejor conocido como Paco Ignacio Taibo II comentó que impartió una conferencia en la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 321 (UPN), donde se reunió con docentes para fomentar el desarrollo de nuevos clubes de lectura en Zacatecas, y finalmente dictó una última conferencia en la Rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ).