El estado no está en manos de criminales: Adolfo Marín

El secretario de Seguridad Pública de Zacatecas (SSP), Adolfo Marín Marín, minimizó los mensajes dejados por un grupo criminal en los restos humanos encontrados en los distintos hechos violentos en la entidad, ya que asegura que los grupos delincuenciales podrán creerse dueños del estado, pero no es así, y en ese sentido, señaló que el estado cuenta con lo necesario para defender y garantizar la seguridad, y la paz de los zacatecanos.

“Los letreros realmente son advertencias, sin embargo, son advertencias de los propios cárteles para sentirse que tienen controlada una plaza, pero no es así. Estamos desarrollando las estrategias y no hemos detectado la presencia de esos grupos. Entonces por consiguiente un grupo trata de adueñarse de un área específica del estado mediante esas narcomantas, pero no es así. Además, no se está incrementando las olas de inseguridad y en el caso particular las mantas no es una actitud realmente de preocupante”.

En ese tenor, aseguró que como resultado de los trabajos realizados en materia de seguridad durante la semana del 8 a 13 de mayo, la SSP logró la detención de 49 personas presuntamente involucradas en algún delito, 43 corresponden a crímenes del fuero común y seis del fuero federal. Asimismo, se aseguraron 20 vehículos por contar con reporte de robo o encontrarse vinculados a la probable comisión de un delito.

Señaló que se han coordinado trabajos entre las instituciones federales, estatales y municipales, lo que ha derivado en el aseguramiento de 11 armas de fuego, tres de ellas corresponden a armas largas, además fueron decomisados 69 cargadores para arma de fuego, 565 cartuchos útiles de diversos calibres, dos granadas y un lanzagranadas.

También decomisaron 120 dosis de diversas sustancias ilícitas, así como 4 kilos y 538 gramos de hierba con características de la mariguana.

«Fueron destruidos tres puestos de observación de grupos delincuenciales y se aseguraron tres chalecos e igual cantidad de placas balísticas. Al igual que tras una denuncia ciudadana, una persona víctima de extorsión en su modalidad de secuestro virtual fue rescatada, además se ubicaron y resguardaron a dos personas reportadas como no localizadas», agregó.

El secretario añadió que ante la Fiscalía General de la República (FGR) fueron presentadas seis personas por la probable comisión de delitos del fuero federal, se vincularon a cinco personas a procesos y en el periodo que se menciona, se obtuvieron 12 sentencias condenatorias y se desarrollaron 37 audiencias, se llevó a cabo un cateo, se abrieron tres carpetas de investigación con detenido y nueve carpetas más, sin detenidos.

Mientras que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) reportó que fueron puestos a disposición 43 personas por la probable comisión de delitos del fuero común 32 vinculaciones a proceso, 17 órdenes de aprehensión y obtuvieron nueve sentencias y se llevaron a cabo tres cateos, 135 audiencias; abrieron 15 carpetas de investigación con detenido y 416 sin detenido.

Cabe mencionar que el pasado 10 de mayo se logró determinar la ubicación de un masculino identificado como «El Gary», quien era un objetivo prioritario y generador de violencia en el sur del estado, quien tenía pendientes dos mandamientos judiciales y se cree que era el autor intelectual del homicidio de una estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), sin embargo, tras un operativo realizado para su captura, el hombre perdió la vida.

Finalmente, el secretario dijo que, todos los lunes se estará presentando un informe semanal en que el que se brindarán los resultados de la estrategia “Zacatecas Seguro”, en la que confluyen los esfuerzos de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN), la SSP, FGR y FGJEZ.

Cuerpos desmembrados

La mañana de este lunes, al menos dos cuerpos desmembrados fueron encontrados en la calle Roberto Cabral del Hoyo, de la primera sección de la colonia Díaz Ordaz, en la capital del estado.

En el lugar, conocido comúnmente como la calle de la fayuca, los restos humanos estaban envueltos en bolsas de plástico, color negro, en al menos dos puntos a lo largo de la calle. Había dos cabezas dentro de hieleras blancas de unicel.

Horas más tarde, la Fiscalía General de Justicia del Estado informó en un comunicado que en las primeras horas de este lunes se recibió el reporte sobre el hallazgo de personas sin vida en inmediaciones de las colonias Díaz Ordaz y La Pinta, en la capital.

Del procesamiento del lugar por el personal de investigación, se confirmó la localización de varias bolsas y hieleras que contenían en su interior partes humanas, acompañadas de un mensaje alusivo a actividades de un grupo delictivo.

De los análisis forenses preliminares, se obtuvo que los indicios recolectados corresponden a dos víctimas, un hombre y una mujer, ambos en calidad de no identificados. Será a través de los estudios periciales en el Servicio Médico Forense que se podrá obtener mayor información sobre la posible identificación de las víctimas.

Cuando haya avances en la investigación de los hechos, que pueda ser pública en términos de lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, se comunicará por los canales oficiales, se informó en el documento.