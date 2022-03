Senado aprueba decreto para que AMLO pueda opinar sobre la revocación

Ciudad de México. El Senado de la República aprobó hoy el decreto por el que se interpreta la legislación electoral, con el fin de que el presidente Andrés Manuel López Obrador puede opinar en torno al proceso de revocación de mandato y fue remitida al ejecutivo federal para su promulgación.

De nueva cuenta, el debate se dio en medio de descalificaciones de la oposición, sobre todo de panistas y priístas y de la respuesta frontal de senadores de Morena en el sentido de que es una interpretación absolutamente legal.

De los 12 senadores de Morena y sus aliados que un día antes no estuvieron presentes, siete de ellos se presentaron: Los Morenistas Nestora Salgado, Navor Rojas, Eva Eugenia Caletti, Juan Quiñones y Rosa Elena Quintero, además del petista Miguel Angel Lucero, y con ello se logró la mayoría de 67 votos a favor del decreto y 25 de la oposición, que de todas formas armó un escándalo, ya que panistas y priístas reclamaron a la presidencia de la mesa directiva, Olga Sánchez Cordero a conducción de las sesiones.

Se esperó una hora para el inicio de la sesión, que comenzó cuando ya había la mitad más uno de los senadores en el salón de plenos, pero los opositores protestaron bajo el argumento de que no se abrió más el compás de espera a fin de que llegaron los rezagados.

Emilio Alvarez Icaza reclamó que un día antes se hubiera dejado abierto mucho tiempo más el tablero electrónico y acusó a Sánchez Cordero de actuar en favor de Morena. La Morenista Malú Micher defendió a la presidenta de la mesa directiva y dijo a panistas y morenistas que no- hay ninguna licitud y les hizo notar que no tienen autoridad moral cuando en la sesión de un día antes reventaron la sesión, al no votar aunque estaban presentes.

El senador Israel Zamora, del PVEM, recordó a priístas y panistasque en el Artículo 93 del Reglamento del Senado, establece con claridad que “el voto es una obligación” y lo incumplieron ayer al negar se aprobar un decreto “que busca resolver un problema muy grave, de una interpretación injusta del Tribunal Electoral”.

La panista Lilly Téllez, como ya es su costumbre, agredió verbalmente a la la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, a quien llamó “tramposa”, pidió la destitución de la secretaria de la mesa directiva, Verónica Camono y pasó lista, dijo, a los Morenistas que fueron “traídos de las greñas”, en alusión a una frase que expresó un día antes Malú Micher y alguien grabó y difundió en redes sociales.

“Le pido que esté a la altura de este Parlamento. A mí nadie me trajo de las greñas, porque ni tengo”., le contestó el senador Miguel Angel Lucero.

El morenista Navor Rojas Mancera, exigió al PRI y al PAN trabajar en lugar de reventar las sesiones.

“Es evidente que este maridaje entre el prianismo lo que viene a hacer nada más teatro. Vienen a burlarse del pueblo de México, tienen que venir a trabajar no a venir a reventar las sesiones. Tenemos que ser más fuertes presidenta, porque nunca había sido tan condescendiente con las minorías”.

Para la discusión en lo particular participaron 14 senadores de oposición presentaron reservas, pero aprovecharon la tribuna para fustigar a Morena por ese decreto, lanzarse en contra de la consulta de revocación de mandato y defender al Instituto Nacional Electoral (INE).