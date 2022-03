Con 947 cuerpos no identificados, Zacatecas ocupa el lugar 11 en esta materia a nivel nacional: Alejandro Encinas

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

No obstante que Zacatecas no está dentro de las 10 entidades del país que concentran el 80 por ciento de los casos de cuerpos no identificados, sí ocupa el lugar 11 con 947 cuerpos; así se dio a conocer durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, al presentar la Propuesta de Política Pública Forense para fortalecer la búsqueda de personas y atender el rezago en la identificación de cuerpos.

Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, informó que el Gobierno de México ha invertido mil 700 millones de pesos para robustecer la búsqueda de personas, de modo que se han puesto en marcha dos centros regionales de identificación humana en San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Saltillo, Coahuila.

Además, se trabaja para que, junto con Durango, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí, la Comisión de Búsqueda de Zacatecas forme parte del primer Programa Integral Regional de Búsqueda e Identificación que permitirá atender “una de las zonas más problemáticas y conflictivas del país”, porque ahí se han concentrado los niveles de violencia y desaparición en los últimos 15 años, dijo Encinas.

El funcionario agregó que, de acuerdo con el Censo sobre la Situación Forense 2019, en ese año se ubicaron 37 mil personas sin identificar en las fosas comunes, una cifra que, según el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, ha aumentado hasta unas 52 mil víctimas.

Además, durante la misma conferencia, Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reiteró que el presunto asesino del periodista Juan Carlos Muñiz, Emanuel “N”, alias El Piros, está vinculado a proceso desde el pasado 14 de marzo por los delitos de secuestro agravado, robo calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

Recordó que el pasado 4 de marzo, el reportero del medio Testigo Minero fue asesinado en la ciudad de Fresnillo (https://ljz.mx/04/03/2022/asesinan-a-reportero-en-fresnillo-zacatecas/), y, derivado de las investigaciones, tras una orden de cateo, se detuvo al presunto responsable, quien, además, contaba con una orden de aprehensión girada en su contra el 24 de julio de 2020 por los delitos de secuestro agravado, robo calificado y asociación delictuosa.

Esta persona fue trasladada y puesta a disposición del juzgado y le fue cumplimentado diverso mandamiento judicial en su contra, girado el 8 de agosto de 2021 por el delito de homicidio en grado de tentativa.