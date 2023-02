La Legislatura reitera invitación a expertos en materia hídrica para participar en Foro de Consulta

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Dado que la Ley vigente en materia de agua en Zacatecas no la considera como un derecho humano y debido a la crisis hídrica por la que atraviesa la entidad, la Comisión de Parlamento Abierto de la 64 Legislatura del estado reiteró la invitación a expertos e interesados en la materia a participar en el primer Foro de Consulta en Materia de Legislación Hídrica estatal, a llevarse a cabo los días 21 y 22 de febrero en las instalaciones del Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología e Innovación (Cozcyt).

- Publicidad -

Así lo hicieron en conferencia de prensa desde el recinto legislativo local, donde, en su momento, la diputada promotora del foro, Maribel Galván Jiménez, refirió que Zacatecas, por su ubicación topográfica, no dispone de un suelo poroso y las escasas precipitaciones que se han presentado no ha permito que los mantos se sigan recargando. Lamentablemente, dijo, el agua subterránea se está abatiendo y hay que buscar nuevas formas en el manejo de recurso hídrico que es de vital importancia para la sobrevivencia no sólo de la entidad, sino del planeta entero.

La diputada detalló que la exposición vigente en Zacatecas data de 1994 y es la Ley de los Sistemas de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado, pero no ha sido modificada y ahora contraviene a la misma Constitución porque no considera el acceso al agua como un derecho humano, no la considera para su uso agrícola, ni tampoco los diferentes usos de la reutilización, en ese sentido, el foro se trata de convocar a diferentes estudiosos, técnicos de la materia y maestros en hidráulica para exponer sus propuestas e incluirlas en una futura legislación.

En este esfuerzo, según la diputada, se suman la Secretaría de Agua y Medio Ambiente (SAMA), la Secretaría del Campo (Secampo), la Secretaría de Economía (Sezac) el ayuntamiento de Zacatecas, la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Jiapaz), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y se está haciendo el llamado a los 58 municipios y organismos operadores de agua potable porque son los protagonistas del correcto uso del agua, puntualizó.

Asimismo, dio a conocer que se contará con expositores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de la Universidad de Guanajuato y de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), para luego, de conformidad con las reglas del parlamento abierto, recolectar la información, clasificarla y en conjunto construir una norma que le ayuda a la entidad en el cuidado del agua, ya que lamentablemente no se le da el uso adecuado y se está desperdiciando. En ese sentido, concluyó Galván Jiménez, la prioridad es establecer en la Carta Magna local un marco normativo que la permita utilizar de manera responsable, cauta e informada.