Ricardo Cordero iguala récord histórico de siete títulos en la Carrera Panamericana

En un escenario inmejorable, al pie del cerro de La Bufa y ante miles de fanáticos del automovilismo clásico y el rally que abarrotaron las calles del Centro Histórico, el potosino Ricardo Cordero triunfó e igualó el récord histórico, con siete títulos, de la Carrera Panamericana, que, en su 75 aniversario, culminó con gran éxito en Zacatecas.

Miles de personas vivieron un día de fiesta al presenciar una de las competencias más prestigiosas del mundo, que en esta edición reunió a 80 equipos provenientes de distintos países y de México.

Con su victoria en la Carrera Panamericana 2025, Ricardo Cordero alcanzó siete títulos e igualó la marca del francés Pierre de Thoisy; mientras que su navegante, Marco Hernández, extendió su reinado al llegar a ocho triunfos, consolidándose como una de las duplas más exitosas en la historia de esta competencia.

Zacatecas también tuvo una participación histórica con los pilotos locales Enrique López de Lara Jr. y Sergio Márquez, del Chirringas Racing Team, quienes lograron concluir esta extenuante y emblemática carrera con el respaldo de su gente.

Durante la premiación, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, y el secretario de Turismo, Le Roy Barragán Ocampo, recibieron a los competidores y coincidieron en que este evento proyecta a Zacatecas ante los ojos del mundo, y lo consolida como un destino turístico, cultural y deportivo de primer nivel.

Reyes Mugüerza destacó que la realización de la Carrera Panamericana en Zacatecas “refleja la capacidad organizativa y la hospitalidad de su gente”.

En tanto, Le Roy Barragán Ocampo subrayó que “este tipo de eventos fortalecen la economía local y posicionan al estado como un referente en el turismo de aventura y automovilismo”, ya que, a través de la transmisión oficial de la Carrera Panamericana, se llegó a la audiencia de casi 200 países.