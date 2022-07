En México se vive un bombardeo mediático todos los días en contra de AMLO, Morena y la 4T: Taibo II

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI • La Jornada •

En México se vive un bombardeo mediático todos los días en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena y la 4T, con conjuras que van desde los insultos, pasando por las notas falsas hasta la información trastocada. Por ello, el gran enemigo del gobierno mexicano en el tiempo que lleva no es el narco estado, sino “el chayote”, afirmó el escritor y director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, en entrevista para Diario Público del activista y político español, Pablo Iglesias.

Para Taibo II, los partidos tradicionales en México están hechos “una reverenda mierda”, pues la derecha conservadora agrupada en estos momentos por PRI, PAN y PRD se encuentra en 30 por ciento en el proyecto electoral y no le queda más, después del desmorone de las pasadas elecciones, que la descomposición.

Ante ello, el autor de la trilogía Patria, consideró que lo que se está viviendo en México es una reconstrucción del pensamiento conservador en el que se vincula la oligarquía que está defendiendo intereses económicos, el capital internacional y una base de opinión creada por “despechados del nuevo régimen” porque la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia los ha dejado heridos.

Estos “tipos gloriosos del punto de vista de la pillería”, agregó Taibo II, tiene un ala intelectual que están nostálgicos del viejo régimen que se han incorporado con todo para producir información “falsa, dolosa, pecaminosa, mentirosa” en una estructura mediática que ya estaba ahí como son los periódicos, las televisoras y la radio, además de la parte manipulada digitalmente que son los bots, por eso, el nuevo entramado antidemocrático es uno mediático en el que las grandes batallas que hay que dar son de opinión y de información contra la desinformación.

Y debido a que este entramado tiene pronosticado sobrevivir hasta dentro de dos sexenios, ya que el escritor aseguró que en la siguiente elección el poder popular seguirá votando por el modelo progresista “aún con las debilidades y defectos y la ausencia de máximas virtudes”, el plan que tienen es la condensación de odios profundos que además son racistas, clasistas y machistas.

Por tal motivo y a pregunta de los conductores, consideró que el gran enemigo del Gobierno de México no es el narco estado, sino “el chayote”, como se le refiere al soborno por parte del poder a los periodistas, porque “los chayoteros de ayer son los portavoces de la libertad de expresión de hoy”, concluyó el director del Fondo de Cultura Económica.

Pablo Iglesias visitará México

Paco Ignacio Taibo II, reveló en entrevista con Aristegui en Vivo que el próximo mes de octubre el ex líder de ‘Podemos’, el español Pablo Iglesias, visitará México para ser parte de los invitados a la Feria del Libro del Zócalo para hablar de libros y política.

Explicó que asistió a la 35 Semana Negra de Gijón y en gira de trabajo por la Península Ibérica está cerrando contratos con autores españoles que se van a publicar en el FCE, revisando la estructura del Fondo en este país y se ha reunido con editoriales que son muy importantes, para negociar si se pueden hacer algunas coediciones y venderlas en México a precios más bajos.

“Molesta mucho a la derecha el éxito del FCE como proyecto popular”

Paco Ignacio Taibo II reconoció que desde que asumió el cargo para relanzar el proyecto con un cariz popular y de fomento masivo de la lectura está “a bofetadas con la derecha” y sus “testaferros”, entre otros motivos porque “molesta mucho el éxito del FCE como proyecto popular”.

El escritor e historiador explicó el método con el que han logrado crear más de 10 mil clubes de lectura de voluntarios en todo el país y construir una red de librerías móviles, en motocicleta o autobús, que permite llevar la cultura a todos los rincones del país.

Taibo II participó en la sede central del Instituto Cervantes de Madrid en una conversación con su director y amigo, el poeta granadino Luis García Montero. A ambos les une una larga amistad, pero también una misma forma de entender la cultura, la literatura, la poesía y el compromiso político. La plática consistió en profundizar en la historia vital de Taibo II, desde que aquel día de 1959 se embarcó junto con su familia en el crucero Guadalupe, con el que llegó por primera vez a Veracruz. Sus primeros años en México, cuando era un estudiante perseguido por su acento, al que apodaban con crueldad “joselito” o “marisol” y al que le querían quemar los pies cada 15 de septiembre en venganza por lo que habían hecho sus antepasados.

En sus primeros años en México convivió de forma natural, en su casa, con lo más selecto del exilio español, como León Felipe, Pedro Garfías –quien vendía poemas en bares y restaurantes para comer– o Luis Buñuel, entre otros. Pero en realidad quien lo llevó a convertirse en activo militante de los movimientos libertarios del México de finales de la década de los años 60 fue el poeta mexicano Efraín Huerta, sobre todo por la antología de la resistencia que él mismo realizó y en la que seleccionó a los más grandes poetas españoles de ideas libertarias, como Blas de Otero, quien fue el que más lo marcó.

“Por la vía de la poesía me incorporé al movimiento estudiantil de 1968, aunque cuanto más veo a la izquierda desarbolada, a una parte de la izquierda excesivamente pragmática, vinculada a razones oscuras de manejos de poder, más me acerco a la historia de las personas que vivían por principios, a los puros. Milito en la izquierda desde que tenía 15 años hasta el día de hoy. Nunca he dejado de militar en la izquierda; a veces a disgusto, a contrapelo, con ganas de quemar mi carnet porque no me gusta cómo se comportan los aparatos políticos tradicionales, pero milito desde entonces”, explicó.

Taibo II también explicó que “mi aspiración máxima como escritor es llegar a un adolescente, darle un libro, que se apasione, que se encandile, y que de repente diga: ‘Yo no quiero ser como Dora, la exploradora, sino como Buenaventura Durruti’. Es una batalla política contra la moda, contra la influencia de lo banal, contra los vulgares, contra la chatarra mercantil que vuelve héroe a un futbolista”.