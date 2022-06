Interpone Armando Rosales denuncia penal en la FGR en contra del secretario de Salud

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

El neurocirujano Armando Rosales, ex trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Zacatecas, informó en conferencia de prensa, que este 13 de junio de 2022, interpuso una denuncia penal en la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del secretario de Salud del estado, Uswaldo Pinedo Barrios, por una serie de arbitrariedades en contra de trabajadores del área de salud como el uso indebido del servicio público, la falsificación de documentos, la falsedad de declaraciones dadas a autoridades distintas a la judicial en ejercicio de sus funciones y usurpación de profesión, más lo que resulte.

Rosales, quien fuera dado de baja del IMSS luego del inicio de la pandemia de Covid-19, lapso en el que denunció la falta de insumos en el Seguro Social y a quien se le adjudicó una antigua negligencia médica, refirió que como denunciante tiene las pruebas de todo lo que señala, más será el Ministerio Público Federal quien deberá hacer su trabajo.

“Nosotros en esta denuncia creemos tener la razón. Nos la dará la justicia o no, no queremos acusar a nadie en falso, para eso están las denuncias, para eso están las leyes, pero creemos que tenemos toda la evidencia que apoya nuestra denuncia”, dijo, pues detrás de él se encuentran más trabajadores que no acudieron a la conferencia porque “no los dejaron salir”.

De acuerdo con el médico especialista, la denuncia la hace como ciudadano, toda vez que en el artículo 222 del Código Nacional de Procedimiento Penales en el país, se establece que toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito, está obligado a denunciarlo ante el Ministerio Público y, en su caso, ante cualquier agente de la policía.

“El ser director de los Servicios de Salud implica responsabilidad, honorabilidad, legalidad, cosa que en ningún momento hemos visto nosotros en estos ocho meses. Es por ello que, como ciudadano, y la ley me lo permite, es que estoy haciendo esta denuncia que esperemos que tenga el impacto que realmente queremos los zacatecanos. No queremos un servidor público que engaña, miente y que definitivamente no es lo que nosotros esperábamos como secretario de Salud”.

Con respecto al doble cargo que se presume continúa ostentando Pinedo Barrios al ser también líder sindical de los Trabajadores del Seguro Social, Armando Rosales aseguró que tiene documentos que lo sustentan, pero ya será trabajo de la Fiscalía demostrarlo; por el momento, pidió a sus ex compañeros del IMSS que no caigan en el delito de la complicidad porque la autoridad les solicitará documentos y a veces les es muy fácil hacerles el favor.

“El doble cargo es inmoral, la ley no lo permite, porque al ser secretario de Salud de un estado implica todo el día de trabajo. ¿En qué momento es líder sindical y secretario de Salud?”, cuestionó el denunciante, quien señaló, además, que si se comprueba esto, el imputado está causando también un daño patrimonial al estar cobrando en dos lugares, lo cual es “una cosa grave”.

Asimismo, consideró que al gobernador David Monreal Ávila no le han de haber informado bien o le hicieron creer “algo que no era”. “Yo lo he venido denunciando desde 2018, tanto he denunciado que me costó mi trabajo. No es de ahorita, esto lo hago porque desde el momento en que este personaje no da luz para replegarse, ya consumó los hechos de estar cobrando en el IMSS y en una institución de salubridad. La ley no lo permite, es un delito. Eso denuncié”.

Con respecto al conflicto por el Hospital de la Mujer de Fresnillo y a las posibles plazas para trabajadores sin base o suplentes, Rosales apuntó que el secretario de Salud nada tiene que ver con este tema, pues ahora quien tiene la superioridad es la delegada del IMSS o el sindicato de esta institución, por lo que al estar prometiendo contratos también tendrá que ser investigado por la Fiscalía.

Finalmente, el neurocirujano sugirió que el secretario de Salud, “Uswaldo N”, con toda honorabilidad se retire del cargo y dé la oportunidad de que se lleve la investigación para la demanda. “Es lo más honorable que puede hacer”, indicó, mientras que dijo apostar a que el gobernador, si es congruente con el hecho de poner fin a la corrupción, lo haga a un lado y si no hay delito, regrese mientras él; como demandante, pedirá una disculpa pública.

Denuncia contra el neurocirujano

Por otra parte, el médico neurocirujano, Armando Rosales Torres, también fue denunciado ante la Fiscalía General de la República por una supuesta negligencia médica al rehusarse a operar a una recién nacida el 12 de octubre de 2018, informaron el padre de la niña, Cuauhtémoc Valdez López, y el abogado Zeus Salinas.

El padre de familia detalló que su hija requería una cirugía de urgencia misma que no llegó hasta 13 días después de nacida, esto porque el neurocirujano argumentaba que no había insumos en el Hospital General de Zona (HGZ) número 1 del IMSS, ubicado en las inmediaciones de la Alameda capitalina. Aseguró el padre que el médico fue desmentido por la delegación, al informar que sí había insumos para llevar a cabo dicha operación.

Precisaron que la denuncia es para que se realice una investigación y se esclarezca una serie de irregularidades que pusieron en riesgo la vida de la recién nacida, quien vino al mundo con una malformación congénita, una hernia en la espalda y la necesidad de una válvula en la cabeza para drenar líquido, y que, a un año siete meses, sigue en tratamiento por posibles secuelas, sin que se les dé respuesta a alguna de sus quejas.