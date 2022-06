Inician mesas de diálogo sobre plazas en el Hospital de la Mujer de Fresnillo

Por: SUSANA ZACARÍAS •

Con una nutrida participación de trabajadores adscritos a la Secretaría de Salud de Zacatecas, se llevó a cabo la segunda mesa de diálogo, en esta ocasión en El Mineral, para informar a la base trabajadora acerca de los acuerdos para el futuro funcionamiento del Hospital de la Mujer en Fresnillo y donde los asistentes exigieron que se respeten las antigüedades para la asignación de plazas.

A la convocatoria que se realizó en el centro de convenciones, acudieron en su mayoría trabajadores que laboran bajo contrato, tanto del Hospital General de Fresnillo como otras unidades de atención a la salud de Calera y Sombrerete, además de personal que trabajó durante la pandemia en las unidades habitadas y que posteriormente les fue rescindido su contrato y quienes buscan una oportunidad laboral en el nuevo nosocomio.

Al iniciar la mesa de diálogo, el secretario de Salud de Zacatecas, Uswaldo Pinedo Barrios, recordó que el hospital en discordia fue creado con recursos federales por el orden de los 300 millones de pesos con una capacidad de 45 camas sensables y cuenta con áreas especializadas en el cuidado a la mujer para la atención de partos y cesáreas.

Para su funcionamiento, el estado efectuó la donación del inmueble al IMSS Bienestar ante la carencia de los recursos para su funcionamiento, para la puesta en marcha son necesarios 300 millones de pesos únicamente para el pago de personal de 450 plazas, además, cerca de 200 millones de pesos para la adquisición de insumos y mantenimiento de la infraestructura hospitalaria.

“A partir del 23 de mayo, fecha en la que se firmó el documento, el hospital prácticamente es del IMSS-Bienestar y a partir de ahí quien tiene a cargo todo es el IMSS Bienestar y tiene a cargo el reclutamiento y las plazas y la Secretaría de Salud de Zacatecas ya no tiene ninguna injerencia”, explicó Pinedo a la audiencia.

El nosocomio ya se encuentra equipado y se pretendía poner en funcionamiento el pasado primero de junio, pero en días previos fue ‘tomado’ por un grupo de trabajadores sindicalizados de la sección 39, quienes han exigido que el reparto de las plazas sea de manera equitativa tanto para trabajadores del IMSS como de la SSZ.

Ante ese escenario, Pinedo Barrios mencionó que no se afectan los derechos a los trabajadores porque consideró que la infraestructura aún no está en funciones y por ende no había plazas donde ningún personal de la Secretaría de Salud está laborando y por ello consideró que no existe afectación alguna en las plazas.

Para la asignación de las plazas, señaló que se pretende contar con una lista que se hará pública donde se destacará la antigüedad para saber quién tendrá mayor derecho a poder acceder a la plaza que ofertará el IMSS-Bienestar y lamentó que actualmente ganen cerca de 180 pesos por guardia y sin generación de derechos o antigüedad.

Para el personal que ya cuenta con base, explicó, no tendrán alguna afectación con el proceso de federalización porque sus derechos se encuentran reservados y quien desee continuar con sus condiciones generales de trabajo hasta el momento de su jubilación, pero el mayor beneficio sería para personal suplente que pueda quedarse en el sistema IMSS-Bienestar.

Dentro de los cuestionamientos que realizaron algunos de los interesados en la mesa de diálogo, la principal inquietud fue el respeto a la antigüedad al momento de transitar al Insabi y si se tendrían en cuenta a los trabajadores de otras unidades de salud que son originarios de Fresnillo para poder llevar a cabo el cambio de área de trabajo.

Entre las inconformidades, los asistentes reprocharon la ausencia de las autoridades del IMSS-Bienestar, quienes son los que llevarán a cabo el proceso de contratación y también conocer el número de plazas que se designarán en un futuro.

Otra de las quejas que recibió el funcionario por parte de los trabajadores de contrato fue el que tuvieran que pelear las plazas junto con personal del IMSS, cuando consideraron que los espacios laborales les corresponden por antigüedad, y con ello mejorar las condiciones laborales actuales porque las guardias les son pagadas a 160 pesos y con ese referente llegan a ganar hasta 2 mil 480 pesos por quincena en un hospital de Fresnillo que es muy demandante.

Luego de escuchar las intervenciones de los asistentes, en entrevista Pinedo Barrios dijo que esperará tener acercamiento con la lideresa del sindicato nacional de trabajadores del Sector Salud, Norma Castorena Berrelleza, para tratar de liberar el Hospital de la Mujer en Fresnillo, que ha sido el factor que atrasó la puesta en marcha del inmueble y recalcó que él no se encuentra en calidad de negociar las plazas.

Reveló que el proyecto que se tiene para el funcionamiento del nosocomio es que médicos, enfermeras y especialistas del hospital general y del IMSS se acerquen y trabajen en este nuevo nosocomio y varios de los espacios donde se atienden las áreas de ginecología en ambas dependencias sean espacios que se queden libres para aperturar otros servicios que desafortunadamente se tienen muy saturados, como urgencias y que incluso es uno de los reclamos de la sociedad fresnillense.

Finalmente, en cuanto a la denuncia que interpusieron en su contra ante la Fiscalía General de la República por su presunta participación en actos de corrupción y otros delitos, el secretario dijo desconocer el caso y por ende no puede emitir alguna opinión pero reveló que hasta este momento no ha sido notificado pero esperará el documento para conocer la acusación e iniciar con su defensa.