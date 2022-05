Gracias, papá

Por: NATALIA CASTANEDO LUÉVANOS •

La Gualdra 527 / Personajes zacatecanos / In memoriam

La mejor forma de compartir con usted, querido lector, quién fue Héctor Castanedo, fallecido el pasado 6 de mayo, es escribir este breve texto. Héctor Castanedo se distinguió por ser una persona incansable; un hombre luchador, defensor y promotor del patrimonio cultural, lleno de cualidades profesionales y personales; un ser humano generoso que siempre compartió con cada uno de nosotros su amor por Zacatecas y por cada uno de los rincones de esta bella ciudad. Afortunadamente tuve el placer durante 36 años de conocerlo más allá del ámbito laboral, en uno los roles más importantes de su vida: el de ser padre.

No es casualidad que lo se ha escrito hasta el día de hoy sobre su trayectoria profesional sea muy similar a lo que fue como padre de familia, ya que siempre se mostró empático, tranquilo, honesto, respetuoso e incorruptible dentro y fuera del entorno familiar. Imagino que ser padre no es algo sencillo, pues no hay una escuela en la que a través de la teoría enseñe cuál es el mejor camino para educar a los hijos y cuáles son los valores que se deben inculcar; sin embargo, podría apostar que Héctor, mi papá, siempre tuvo muy claro que las bases de la familia son el respeto, la honestidad y la confianza, algo que nunca faltó entre nosotros.

Además, fue mi confidente y mi maestro de vida; siempre tuvo las palabras adecuadas, hasta parecía que las estudiaba para decirlas en cada momento; la realidad es que la experiencia en la escuela de la vida lo llevaron siempre a saber qué decir sin dudar de lo que hacía. Podría compartirles en estas líneas cantidad de historias contadas por él en la sala de casa, en la oficina, o durante las horas que pasamos juntos en carretera cuando viajábamos desde Zacatecas a la CDMX a visitar a mis tíos y abuelos, o durante el trayecto de Zacatecas a Aguascalientes… no terminaría nunca, porque por cada anécdota había un consejo que hoy guardo como uno de mis mayores tesoros.

Me enseñó a conocer el mundo sin salir de casa, a entender que el mejor regalo que un padre le puede dar a una hija es escucharla sin juzgarla; me dejó la enseñanza de que lo que hagamos el día de hoy se verá reflejado el día de mañana, y que por eso siempre debemos actuar con base en nuestros valores sin querer tomar ventaja de nada ni de nadie.

Siempre pude agradecerte todo lo que hiciste como padre, y por medio de estas letras no será la excepción: Gracias, papá, por tanto cariño y porque estoy segura que aun sin WiFi allá en donde hoy te encuentras, seguiremos platicando y continuarás enseñándome el mapa de la vida en mi actuar para que el día de mañana te sientas muy orgulloso del legado que dejaste. Con cariño para Mariana, René y Daniel, porque la vida sigue.

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/la-gualdra-527