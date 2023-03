Necesaria, una reforma de gran calado al Código Penal de Zacatecas

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Con la participación de investigadores y académicos de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y la Universidad de Guadalajara (U de G), así como especialistas de otras instituciones, se desarrolló el Foro “Encuentro Regional Estado de Derecho, Justicia y Pacificación, impulsado por la 64 Legislatura del estado a través de la Comisión de Seguridad Pública, destacado en una primera mesa, la coincidencia de la necesidad de una reforma de gran calado al Código Penal local.

En el acto inaugural, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el diputado Armando Delgadillo Ruvalcaba, reflexionó en que hay muchos señalamientos sobre lo que actualmente sucede en el estado en materia de seguridad, pero pocas veces se cristaliza en acciones concretas que ofrezcan una solución, por lo que resaltó que los trabajos que se desarrollan a través del foro plasman los esfuerzos por abonar en la pacificación del estado.

En ese sentido se analizará puntualmente el contexto legal actual que se vive en Zacatecas, ya que se contará con la opinión de especialistas y académicos que van aportaron elementos que permitirán que desde la Comisión que encabeza, el Poder Legislativo haga las transformaciones que Zacatecas necesita en este sentido.

Finalmente, Delgadillo Ruvalcaba precisó que las y los asistentes a este primer foro son especialistas, pero anunció que el próximo mes se abrirá a los diferentes sectores otro más, ya que, en la primera quincena de junio, Zacatecas será sede de un foro nacional donde se le aporte a la entidad al tema de seguridad, que dijo, es tarea de todas y todos.

Por su parte, el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública del estado, reconoció a la 64 Legislatura por realizar un ejercicio en el que se pueda compartir un tema tan importante como es la seguridad, con conceptos que abonarán al objetivo principal que es lograr la pacificación en nuestro estado.

En su mensaje, el funcionario señaló que ante los altos índice de inseguridad se necesita garantizar el respeto a los derechos humanos, por lo que este foro que se ha implementado para establecer estrategias planteando y analizando retos en derechos humanos, permitirá elaborar una propuesta legislativa transversal, asumiendo que la seguridad no puede ser solamente pensada desde el Estado.

En un primer momento de la primera mesa, titulada “La Perenne Reforma Penal para el Estado de Zacatecas”, el fiscal general de Justicia del estado, Francisco Murillo Ruiseco, expuso que el Código Penal del estado ha sido modificado bastantes ocasiones, no obstante, reflexionó que para una reforma integral se tiene que partir de la teoría del delito, porque éste representa uno de los instrumentos más importantes para establecer responsabilidad penal y, por ende, debe construirse desde los cimientos para que sea una reforma penal de larda data.

“Si nos preguntamos hoy en día si es necesario un nuevo Código Penal, yo diría que sí, pues a pesar de tantas reformas, en muchas de sus conductas debe actualizarse”, dijo el fiscal, por lo que aprovechó para hacer un llamado al Poder Legislativo para que, cuando haya que modificar normas de naturaleza, se escuche a los especialistas, porque el éxito de esta reforma, reiteró, dependerá de cómo esté construida.

En su momento, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), señaló la importancia de un nuevo tipo de justicia penal basado en los derechos humanos, en ese sentido, dijo, la reforma penal es una oportunidad histórica para consolidar el sistema democrático mexicano si se prioriza la justicia penal como perspectiva humanística apegada a los estándares del sistema internacional de derechos humanos.

En su turno, el docente de la Universidad de Guadalajara, Rogelio Barba Álvarez, planteó trabajar en un Código Penal unificado, debido a que hay un caos legislativo en materia penal en todo México y, consideró, que entonces Zacatecas pudiera ser el epicentro para poder formular una propuesta seria sobre la unificación del código citado.

Por su parte, la docente de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) y ex ombudsperson, María de la Luz Domínguez Campos enfatizó en la responsabilidad que tiene la Legislatura con la sociedad zacatecana para que, en el ámbito de su competencia, modifique el marco normativo estatal, actualice sus leyes, sus códigos y también pueda crear nuevos supuestos jurídicos, nuevas normas y nuevos delitos que den respuesta a lo que vive el estado y que coadyuve a la pacificación y que no se caiga en el “populismo penal” que no es la respuesta, ni inhibirá el delito.

Participaron también en esta mesa Cristian Paul Camacho Osnaya, delegado de la Fiscalía General de la República en Zacatecas; el coordinador general Jurídico de Gobierno del Estado, Ricardo Humberto Hernández León; y la docente de la Universidad Marista de Guadalajara, Elizabeth Medina Llerenas.