Inauguran la exposición “Legado”, integrada por reproducciones de obras del maestro Felguérez

Por: JÁNEA ESTRADA LAZARÍN •

Manuel Felguérez fue un artista multidisciplinario originario de Valparaíso, Zacatecas; nació el 12 de diciembre de 1928 en la Hacienda de San Agustín del Vergel. En 1918 cumplió 90 años y, para culminar la celebración de sus 9 décadas de vida, se inauguraría, en 2019, la que sería su última exposición en la Ciudad de México, en el Museo de Arte Contemporáneo (MUAC); “Trayectorias” fue el nombre de la exhibición, la cual desplegaba “tres etapas creativas que marcaron los cambios de rumbo dentro de su producción artística: los murales de desecho, la máquina estética y su obra más reciente”.

Durante la última entrevista que le hice, en octubre de 2018, mientras nos poníamos los micrófonos, le dije que trataría de ser breve porque no quería cansarlo, pero él me dijo amablemente que le preguntara lo que quisiera, “me queda claro que me estoy despidiendo”, dijo, sorprendiéndonos a todos los presentes, mientras él sonreía, porque intuía de alguna manera que su final estaba cerca.

Luego, me contó de todos los planes que tenía para el museo que lleva su nombre; precisamente para ese lugar en el que estábamos, tenía dispuesto que “unas esculturas muy grandes queden aquí, colgando desde el techo”; una de ellas pende actualmente desde la estructura superior del patio principal y recibe a los visitantes al ingresar al recinto. Parte de la obra que exhibió en el MUAC se encuentra ya en su museo, junto con su biblioteca personal, que en algún momento quedará lista para su consulta.

En febrero de 2020, cuatro meses antes de que falleciera, nos encontramos con él en la CDMX. Ahí le mostramos cómo quedarían los murales con reproducciones de su obra en el Museo del Cielo y les dio su visto bueno; quedamos que en abril lo esperaríamos en Zacatecas para que las viera desde el Teleférico, pero, llegó la pandemia y fue él una de las víctimas mortales ese tremendo año: murió el 7 de julio, a las 11 de la noche. Ya no pudo ver que instalamos los murales en piso cerámico con imágenes de “Coatlicue I”, “La máquina estética” y “La elaboración de los signos”, que hoy pueden verse desde las alturas.

El legado del maestro Felguérez es inmenso, y para celebrar su vida y su obra, el Instituto Zacatecano de Cultura, a través del Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez, en coordinación con Clúster Turístico y Cultural de Zacatecas, y el Teleférico Zacatecas, presentan la exposición “Legado”, integrada por una serie de reproducciones de obras del maestro Felguérez; la colección ha estado viajando por algunos municipios y, durante esta temporada de verano, estará en exhibición en las instalaciones del Teleférico en el cerro del Grillo y en el cerro de La Bufa. Los invitamos a apreciarlas y a que hagan el recorrido completo por el Museo del Cielo para ver, desde las cabinas del Teleférico, los murales de Manuel Felguérez y de otros artistas zacatecanos.