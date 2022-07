Reforma de la BUAZ se realizará con o sin la participación de los universitarios: Rector

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Ante la reducida participación de estudiantes, docentes y trabajadores en el proceso de Reforma de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), el Rector Rubén Ibarra Reyes convocó a la comunidad a sumarse a la iniciativa, porque no hay marcha atrás y es importante que todos los actores sean más activos.

“La reforma va porque va, eso no está a discusión, el tema es si la hacemos todos, o dejamos que se siga dando, así como va (con una baja participación de la comunidad universitaria), y al final hacemos un proceso de estatuto, de revisión, de votación, y con los que estén se aprueba lo que esté. Y cuando llegue eso, será ya el cambio de rector y ya el próximo Rector que le batalle”, expresó.

En ese sentido, manifestó que es necesario aprovechar esta coyuntura en la que la Universidad tiene el respaldo del Gobierno Federal y los cuestionamientos que han surgido “son bien vistos por, aunque ellos no van a decidir nada”.

Al respecto, indicó que el Gobierno Federal no va a obstaculizar el proceso y el acuerdo siempre fue que la decisión es de la universidad, “única y exclusivamente de los universitarios, de nadie más”.

Ibarra Reyes dijo que “yo no estoy de acuerdo en que pasemos a la historia como la administración que inició el proceso de reforma y lo dejó a la mitad. Yo creo que tenemos que ser la generación que impulsó un proceso de reforma, y que lo llevó hasta la última consecuencia posible. Asumámoslo con mucha responsabilidad”.

Asimismo, informó que se reunió con directores de las unidades académicas para hacer un balance con respecto a lo que ha pasado con la reforma desde una perspectiva crítica del proceso.

El resultado fue que “sigo viendo una enorme apatía, sigo viendo falta de compromiso, de muchos de nosotros, es decir, la autocrítica no tiene que ser solamente para acá (con los integrantes del presídium), tiene que ser parejo, y sí veo que hemos dejado, que el doctor Raúl Delgado y el comité que encabeza el proceso, trabajen, y sigan y sigan y sigan, y no nos involucramos”.

Se refirió a la semana de la interdisciplinariedad, evento realizado recientemente, donde investigadores y académicos del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM causaron polémica al interior de la BUAZ.

Al respecto, Ibarra Reyes dijo que “estamos de acuerdo en muchas cosas, en otras no, no estamos de acuerdo completamente con ellos. Pero cuando menos tuvimos la oportunidad de estar con ellos, y discutir, armar una agenda de trabajo, de comentar con ellos ampliamente la propuesta”.