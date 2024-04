Contribuir al progreso y a la transformación del estado, objetivos de Verónica Díaz rumbo al Senado

Por: Jaqueline Lares Chávez •

En entrevista exclusiva con La Jornada Zacatecas, Verónica Díaz Robles, candidata al Senado de la República por la coalición «Sigamos Haciendo Historia», compartió detalles sobre su trayectoria política y su visión para el Senado, enfatizando el compromiso de su partido con el lema “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México”. Expresó su aspiración de contribuir al progreso y la transformación del estado, destacando su entusiasmo por ser parte de un “momento histórico”, así definió al panorama en el que, dijo, México tendrá su primera presidenta: Claudia Sheinbaum.

Verónica Díaz Robles, militante y fundadora de Morena, ha sido una figura clave en la construcción y consolidación de este partido desde sus inicios en varios estados del país. Ha colaborado estrechamente con el actual presidente de la República, Manuel López Obrador, acompañándolo en su última candidatura presidencial. Además, ha desempeñado roles importantes como delegada de programas de bienestar en Zacatecas y como diputada local en múltiples ocasiones en el 2018 y 2021.

La candidata mencionó que su principal motivación para postularse al Senado radica en seguir contribuyendo a la transformación del país, llevando a cabo los principios fundacionales de Morena: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. Enfatiza la importancia de ser verdaderos representantes del pueblo en los cargos de representación popular.

Destacó que la responsabilidad recae en aquellos que son elegidos y votados por el pueblo. Además, expresó su entusiasmo por acompañar a Claudia Sheinbaum, quien será la primera mujer presidenta de México y se comprometió a seguir haciendo historia junto a ella, al igual que se encuentra comprometida a ser acompañante del gobernador del estado, David Monreal Ávila, en todo lo que se requiera por parte de la administración que él encabeza para fortaleciendo este humanismo mexicano y este bienestar.

Díaz Robles destacó que la coalición «Sigamos Haciendo Historia» tiene como objetivo la construcción del «segundo piso de la transformación». El denominado «Plan C» por el presidente Andrés Manuel López Obrador, busca reunir una mayoría calificada de legisladores comprometidos con los ideales de transformación, tanto de Morena como de los partidos aliados. Este grupo trabajará en la implementación de 20 reformas dirigidas a promover el bienestar del pueblo mexicano. Díaz Robles subrayó la importancia de continuar el legado de López Obrador, priorizando la inclusión de más derechos en la Carta Magna y ajustando el marco normativo para garantizar la seguridad y los derechos de los ciudadanos

Considera la importancia de escuchar la voz del pueblo y ser una senadora cercana a las necesidades de Zacatecas, avanzando de la mano con los 58 municipios del estado. Se comprometió a trabajar en colaboración con las autoridades municipales y estatales para garantizar el desarrollo y el bienestar de la región.

Verónica Díaz Robles resaltó el compromiso de Morena con las causas del pueblo mexicano, centrando su atención en dos principios fundamentales: priorizar el bienestar de los más desfavorecidos y trabajar por el desarrollo de Zacatecas y el país en su conjunto. Expresa su profundo amor por su tierra natal y su deseo de contribuir al progreso de su estado y de México.

Reiteró su entusiasmo por acompañar a Claudia Sheinbaum en su camino hacia la presidencia, viendo en este hito histórico una oportunidad para seguir construyendo un futuro mejor para todos los mexicanos. Asimismo, enfatiza la importancia de consolidar un estado de bienestar y paz en Zacatecas, reconociendo el potencial de la región para impulsar el desarrollo económico y social del país.

Finalmente hace un llamado a la acción, instando a los ciudadanos a votar por Morena como la verdadera opción de transformación para México. Subraya la importancia de este momento histórico y la necesidad de respaldar un proyecto político que represente los intereses del pueblo y busque un cambio positivo en la sociedad.