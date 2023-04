Podrían estudiantes tomar la Benmac ante la destitución del subdirector académico

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Ante la destitución del subdirector académico de la Benemérita Escuela Normal “Manuel Ávila Camacho” (Benmac), estudiantes valoran la posibilidad de tomar las instalaciones del plantel para manifestarse contra esa decisión y para exigir que autoridades de la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac) atiendan una queja contra el director de hace un mes.

- Publicidad -

Una alumna, quien solicitó anonimato, informó que hasta el momento no ha habido respuesta de parte de la secretaría a su queja, motivo por el que exigen su intervención para atender los problemas y conflictos que han surgido a partir de la llegada a la dirección de José Ángel Cortés Tovar.

“Esto viene desde que entró el director. Ha tenido malos tratos hacia nosotros, no nos brinda espacios para trabajar y anda detrás de los maestros sin respetar su privacidad. Es un poco grosero”, dijo.

En la queja presentada ante la Seduzac, la cual está firmada por varias alumnas, señalan que desde la llegada de José Ángel Cortés Tovar a la dirección “nos sentimos violentadas, hostigadas, amenazadas, excluidas, ignoradas, perseguidas, acosadas y con miedo”.

Sorpresiva, la

destitución del

subdirector, pues

“se había desempeñado

de manera favorable”:

docentes

Según relatan en su queja, el director no las escucha, no se presta al diálogo, son cuestionadas, abusa de su autoridad, no les proporciona espacios de trabajo, las hostiga y persigue, se dirige a ellas de manera despectiva e invade su privacidad.

Sobre la destitución del subdirector, la alumna entrevistada indicó que la noticia le causó sorpresa y “en lo personal lo lamento porque las cosas eran más llevaderas con él porque nos daba buena atención”.

Por su parte, docentes de la Normal emitieron un comunicado en el que manifestaron su desacuerdo por “la manera en que se está manejando el conflicto interno entre los directivos de la institución, la cual, en vez de buscar y conseguir soluciones, está afectando la imagen y el prestigio que, por ya casi dos siglos, se ha construido en la formación inicial y continua de los profesores de nuestro estado”.

En ese sentido, señalaron que en la Benmac debe haber procesos transparentes y con apego a la legalidad, por lo que “solicitamos a las autoridades educativas competentes su intervención para la resolución de este conflicto, así como el respeto a las estructuras y organismos que rigen el funcionamiento de esta Escuela Normal, como lo son el Consejo General, la Comisión Dictaminadora, la dirigencia sindical, entre otras que aseguran que la gobernanza y la toma de decisiones no sea unilateral, autoritaria ni parcializada”.

En ese sentido, expresaron que les resultó sorpresiva la destitución del subdirector académico, pues desde su perspectiva “se había desempeñado de manera favorable, eficaz y respetuosa con la comunidad normalista, dando resultados positivos”.