“No hay elementos que comprueben la triangulación de recursos”: Medrano

Benjamín Medrano Quezada, quien fuera coordinador de la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza) en el periodo de 2019, aseveró que, la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Humbelina López Loera, “miente y sólo quiere crear una cortina de humo”, ya que no hay elemento que compruebe la triangulación de ningún recurso.

“Sólo quieren generar controversia con la que confundir a la gente ensuciando mi nombre”, dijo, luego de que la funcionaria interpusiera una denuncia legal ante la Fiscalía Anticorrupción por el desvío de más de 60 millones de pesos.

“Es una acusación infundada, mentirosa y de mala fe del Gobierno del Estado, a través de la Función Pública, para crear una cortina de humo ante la deficiencia de capacidad de muchos de sus funcionarios y en materia de seguridad a nivel estado.

Me da gusto que ya se haya presentado una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción porque es un ente autónomo y porque ahí podremos litigar con documento y demostrar la realidad de las cosas”, así lo afirmó durante una entrevista radiofónica en el programa noticioso de W Radio, Así las cosas en Zacatecas.

Señaló que cuenta con las pruebas necesaria para comprobar a dónde se fue el recuso y cómo se ejerció, además de que no hay documentos firmados por él para ejecutar ningún contrato y que el uso de este dinero lo hizo el Gobierno del Estado con autorización del patronato en pleno del DIF estatal para que esa asociación civil se hiciera cargo de todas las contrataciones de la Fenaza, motivo por el que Medrano Quezada no puede garantizar la realización del concierto.

“La asociación lo que hizo es gastarse ese dinero en la organización y en eventos. No sé por qué no quieren que se efectúe el concierto de Ricky Martín, pero el artista ya estableció comunicación con nosotros y él ya ha publicado de manera oficial en sus redes sociales su concierto en Zacatecas.

Además de que yo me he reunido con la presidenta del DIF (Sara Hernández) y su equipo para establecer la fecha en la que se debiera presentar el cantante, por lo que se bloquearon las fechas del 15 hasta el 30 de marzo para ver en qué día Ricky Martín podría realizar el concierto y así sería el Gobierno del Estado quien coadyuvara a la realización del contrato”.

Destacó que no se quedará con los brazos cruzados y se defenderá ante la SFP y la Fiscalía, y que en caso de que no se dé tan mencionado espectáculo no es falta de voluntad de la asociación que contrató al cantante boricua y que está representada por quien fuera la particular de Medrano Quezada, Marisol Gamboa, sino de Gobierno del Estado.

“Mañana tendremos una reunión entre la asociación, representada por Marisol Gamboa y la sociedad anónima de capital variable que es José Tajonar, que es con quien contratamos a Ricky Martín y ellos acudirán ante el juez para que esté enterado de un acuerdo conclusivo que se hizo en agosto, con el que únicamente se le otorgaría a Tajonar el perdón cuando se efectué el concierto; sino se lleva a cabo el espectáculo el que tiene que regresar el recurso es el empresario (Tajonar) a la asociación civil y ésta regresarlo al gobierno”.

Actualmente el único que está procesado por este asunto es José Tajonar y si este 15 de marzo no garantiza ante el juez la realización del concierto, él cometería el delito de fraude específico por el cual está demandado por el patronato y la asociación de Marisol Gamboa.