AMLO: en un mes presentaré nuevo censo de desaparecidos

Cajeme, Son. El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que existan 126 mil desaparecidos en el país, como reportó en su último registro la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), y acusó a la ex titular de esa instancia Karla Quintana, de pertenecer a una organización de derecha que intenta afectar a su administración.

Adelantó que en un mes se presentará en nuevo censo en la materia. No es cierto que haya 126 mil desaparecidos, y lo vamos a probar porque hemos hecho un censo casa por casa y se ha encontrado a las personas .

Así lo respondió en la mañanera de ayer, celebrada en el 60 Batallón de Infantería de Ciudad Obregón, a pregunta de este diario sobre las declaraciones que hizo la propia Quintana, durante una participación en una mesa en el Colegio de México, sobre que la administración federal intenta reducir la cifra de desaparecidos con el nuevo registro.

Vamos a tener concluido el censo, pienso que en un mes vamos a informar para que se conozca la realidad. Porque estoy convencido, puedo estar equivocado, por eso estamos buscando las pruebas, a demostrar que el censo no estaba bien manejado, el registro que se tenía; y no era nada más ineficiencia, sino que había una intención de afectar al gobierno que represento. Así de claro, ya ven que no me gusta andarme con rodeos .