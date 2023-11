Ebrard: me quedo en Morena tras acuerdo con Sheinbaum

Ciudad de México. Marcelo Ebrard, ex aspirante a la candidatura presidencial de Morena, afirmó que se queda en el partido después de dos reuniones con Claudia Sheinbaum que devinieron en un acuerdo político que pasa por sancionar irregularidades en el proceso interno, así como reconocer a su grupo como segunda fuerza y ser tratados como tal .

En conferencia de prensa para definir su postura frente al partido, dijo que no se fue a Movimiento Ciudadano cuando hubo un entendimiento con Sheinbaum. Yo no he pedido nada , señaló respecto de su futuro político y agradeció las expresiones de MC hacia él, pero yo milito en la 4T. No voy a cambiar de partido ni a dejar de luchar. ¿Por qué habría de dejar tirado lo que trabajamos durante 24 años?

Ebrard indicó que el fallo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, que reconoció irregularidades en el proceso y anticipó sanciones a militantes, constituye una derrota para la línea política de Mario Delgado , dirigente del partido.

Incluso, cuando se le preguntó si Delgado ya no es interlocutor, respondió: Yo hablo con Claudia. Él está en otra línea política. La línea política de Claudia es distinta; si no, no habría este entendimiento . Sostuvo que la conclusión de la comisión “es la respuesta, con el bastón de mando de Claudia Sheinbaum. Ya dirige este tipo de respuestas, refleja cuál es su idea política”.

Ebrard resaltó que fueron decisivas, para continuar en Morena, sus pláticas con Sheinbaum. Respecto de si la virtual precandidata presidencial influyó en el fallo de la comisión, puntualizó que la ex jefa de Gobierno capitalino “tiene la coordinación política del movimiento. Es resultado de ese acuerdo político, de ese pacto del que ustedes preguntaron.