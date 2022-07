Gran parte de inversiones de EU van al sector energético: AMLO

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró favorable los resultados de su gira por Washington por los acuerdos alcanzados en lo económico, la migración y el mejoramiento de la infraestructura de las aduanas en ambos lados de la frontera. Destacó el compromiso de inversiones que hicieron las empresas estadunidenses del sector energético, que habían obtenido las concesiones para extraer petróleo con la reforma del sexenio pasado, pues hasta ahora no habían explotado esos contratos.

Durante su conferencia de este jueves, López Obrador mencionó que gran parte de los 40 mil millones de dólares comprometidos por compañías estadunidenses para invertir en México se canalizarán al sector energético. Son ductos, plantas de licuefacción de gas . «Van a invertir en plantas de fertilizantes y en extracción de crudo en sociedad con Pemex de acuerdo a las concesiones que se otorgaron en la reforma energética».

Recordó que entonces se otorgaron 110 contratos a la iniciativa privada, pero en la mayoría no tiene inversión porque se argumentaba que por el precio del petróleo crudo, que no era negocio. Ahora que ha subido de precio pues ya es más atractivo para quienes tienen esas concesiones es atractivo invertir.

Destacó que existe un campo en especial (Zama) que está dividido en una parte con Petróleos Mexicanos y la iniciativa privada con una capacidad que podría alcanzar hasta los 150 mil barriles diarios, pero como Pemex tiene una mayor cantidad de esa reserva adscrita, la coinversion implicaría el liderazgo de Pemex.

López Obrador subrayó la importancia que tuvo en el encuentro con el presidente Joe Biden el tema migratorio subrayando en especial el compromiso estadounidense de incrementar las visas de trabajo. Insistió que sobre esa base «Hablamos de cambiar la política migratoria, que en vez de que se deje suelta y que haya vacíos que llenan los traficantes de personas».

Recordó la conveniencia de modificar la política para evitar que, como ha sucedido siempre, empleadores sin escrúpulos en Estados Unidos, que prefieren tener indocumentados que los pueden correr cuando quieran, una relación que propicia violaciones a derechos humanos, accidentes graves, pérdida de vidas.En vez de eso que se ordene el flujo migratorio otorgando visas no sólo al campo, a los trabajadores obreros». Es necesario que se reconozca la carencia de fuerza de trabajo en Estados Unidos para impulsar este programa de migración legal que permita incrementar la producción en la región.

Manifestó que México insistió en mayores inversiones en Centroamérica para atender la problemática social lo que implicaría fortalecer con mayores recursos los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en Guatemala, Honduras y El Salvador.

«Fue una muy buena reunión, hablamos de que se regularice la situación de paisanos migrantes, había que darles tranquilidad, certidumbre, que llevan años trabajando de manera honrada en Estados Unidos. Como fue un planteamiento atrevido porque está en vísperas de elecciones y hay la mala costumbre de no tocar estos temas porque afecta electoralmente a quienes lo proponen».

López Obrador dijo que estos temas hay que tocarlos todo el tiempo, independientemente de las elecciones.

Consideró que es mejor enfrentar la realidad porque no tienen fuerza de trabajo y es necesaria la regularización y la entrega de visas temporales de trabajo «porque la inflación se detona por la pandemia y la guerra pero en el fondo es porque no hay producción suficiente en América del Norte. Se importa mucho. Nosotros estamos importando. Cien mil millones de dólares de China y Estados Unidos importa 500 mil millones de dólares».

El Presidente ironizó con las críticas que desató entre «los expertos» sobre el compromiso de México de invertir mil 500 millones de dólares en la frontera norte. Al aludir a las especulaciones sobre el destino de estos recursos, dijo que desde hace tiempo México inició la inversión para la modernización de las aduanas en las ciudades fronterizas. Detalló que estos recursos van a dirigirse a acelerar este programa y, entre otros aspectos, construir un segundo piso en Tijuana donde hay gran parte de los cruces y se agilice el paso.

Se amplía la aduana de Piedras Negras y se construye la nueva aduana en Nuevo Laredo, inclusive se va a hacer la oficina para la dirección de Aduanas que se va a trasladar a Nuevo Laredo y lo mismo se va a contar con una estación militar.

En otros cruces fronterizos de Tamaulipas, eso significan los mil 500 millones de dólares.

López Obrador desdeñó las críticas de los «expertos» para minimizar la relevancia de la gira: «dijeron que como no había asistido a la Cumbre de las Américas, que me iban a regañar, a jalar las orejas. Luego dijeron que no era visita de Estado, que era una visita de trabajo. Toda esa formalidad casi monarquica los fascina. Que no me desabroche el saco, se me iba a ver la panza. O si no si me lo desabrochó, miren la panza por la barbacoa, los tamales de chipilin, los tlacoyos o la guajolota».

Añadió que lo criticaron por su postura corporal en la Casa Blanca, «por como me siento como siempre, aunque he leído el manual de Carreño , me sentía yo cómodo y abrí un poco las piernas, estaba yo tranquilo. Esto no es un asunto de urbanidad y de buenos modales, aquí va a uno a tratar lo que interesa».