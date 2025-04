EZLN llama a pensar un nuevo mundo; «el capitalismo nació mal y va a morir»

Nosotros, agregó, queremos crear otro arte, pero es para la vida. El creado por el sistema capitalista es de muerte para la gente del campo y la ciudad y también para la naturaleza. Nació mal el sistema capitalista y por mal se va a acabar. No nació para la vida. Somos testigos todas y todos los pobres del mundo. Estamos seguros de que no es vida lo que da el capitalismo. Pero usaron el arte de dominación, inhumano .

Su trabajo fue destruir lo bueno y como va a morir no habrá drones porque no habrá pilas ni carros, ya no habrá gasolina , subrayó ante más de mil personas en un espacio zapatista acondicionado para recibir a los visitantes en el pueblo de Winictón, municipio de Tenejapa.

El subcomandante Moisés dijo, al inaugurar la reunión: queremos un arte para la vida , al señalar que nos acostumbró el sistema capitalista y por eso nos tiene dominados, pero después de que muera no vamos a tener nada si no nos preparamos.

Reiteró que mal nació el sistema capitalista y por malo se va a morir. ¿Qué nos pasó? Nos acostumbró el sistema y por eso nos tienen dominados. Después de que muera no vamos a tener nada. Su trabajo fue destruir lo bueno de antes. Y como va a morir no habrá drones porque no habrá pilas ni carros porque no habrá gasolina. Imaginen todo lo demás. Entonces, ¿cómo va a estar la vida? .

Puntualizó que el capitalismo ha destruido hasta la naturaleza y va a haber reacción de la naturaleza , por lo que tenemos que organizarnos para ver cómo vamos a sobrevivir. Tenemos que pensar qué es lo que nos va a hacer sobrevivir. Ese es el arte por el cual estamos acá. Esa es la tarea .

Agregó: “Los mexicanos somos testigos. No han hecho nada los que se dicen que son gobierno. Es el mismo sistema en otros países como dicen ellos o pueblos como decimos nosotros. Así que tenemos que pensar todos en el nuevo mundo que deseamos, no el que desean los que están en el poder que dicen. El poder está en el pueblo.

No es poder eso que dicen ellos. No. El poder es que nosotros decidamos, propongamos, discutamos y nos toca decidir cuál de todo el montón de ideas, es la mejor. Eso es el poder. El pueblo lo decide, no unos cuantos , remarcó.

Moisés expuso: pensemos cómo será cuando no haya capitalismo. Un día sin capitalismo, qué vamos a hacer. Porque eso va a pasar. Por eso estamos ahorita reunidos, porque ya no sirve el arte que hace el sistema capitalista; nosotros hemos comenzado el común y vamos a demostrar en la práctica lo que es ese común, no es en el discurso .