La Reforma Eléctrica ya incluye 9 puntos de 12 que ha planteado la oposición: Femat

Por: CLAUDIA BELMONTES •

A cuatro días de que se discuta en el pleno del Congreso de la Unión la posible aprobación de la iniciativa de la Reforma Energética, las reacciones de los actores políticos no se han hecho esperar. Tal es el caso del priísta Carlos Miguel Aysa Damas, diputado federal por el estado de Campeche, quien a través de sus redes sociales dijo: «no puedo actuar a capricho o por mandato autoritario de mi partido, sino del lado correcto de la historia», por lo que Alejandro Moreno, líder nacional del PRI) lo calificó como traidor al tricolor.

Cabe señalar que el lunes pasado se logró que Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados votara el dictamen que se llevará al pleno el 17 de abril para su discusión y posible aprobación.

Alfredo Femat Bañuelos, diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), aseguró que se busca el acuerdo con los grupos parlamentarios del PRI y PRD para que la Reforma Eléctrica pueda pasar.

Señaló que como es una reforma constitucional, se necesitan 334 votos de 500, que no se lograrían con los legisladores de las bancadas de Morena, PT y Verde Ecologista.

«El PRI, el PAN y PRD en días pasados presentaron un documento con 12 puntos de los cuales 9 se reincorporaron al dictamen, para que vean que es algo serio».

Asimismo, el diputado federal zacatecano, Miguel Torres Torres, por la bancada del PRD, aseguró que “es justo puntualizar, con base en la experiencia que adquirí como edil -tres veces- de Villanueva, que tales gestiones hoy son prácticamente imposibles ante la falta de empatía del Gobierno Federal para con los municipios de México. Como legislador federal no puedo aceptar una iniciativa que no garantiza menores costos para los consumidores. Todo lo contrario, la propuesta presidencial -a través de un monopolio de facto-, rechaza la libre competencia y no establece plazos o metas en cuanto a la transición energética a energías limpias y renovables».

En ese sentido, destacó que la iniciativa del Ejecutivo Federal pretende privilegiar las energías sucias que genera actualmente la CFE, dejando sin mercado a las renovables. Igualmente comentó que, dentro de los 12 puntos que han planteado se encuentra el de tarifas preferenciales para alumbrado público y escuelas, pero no a costa de la desaparición de los órganos reguladores como la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. «Queremos que el Estado regule, pero el Estado no es CFE y mucho menos Manuel Bartlett. Los mexicanos merecemos un servicio eléctrico de calidad, limpio, a costos bajos y con competitividad efectiva, en esos términos es que Va por México presentará su iniciativa, luego de desechar la del presidente, que insisto, no es la que le conviene a México».