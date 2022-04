La fiesta del culto… y de la cultura

Por: JOSE DE JESUS REYES RUIZ •

Estamos en plena SEMANA SANTA, la SEMANA MAYOR, cuando regresa de lleno la FIESTA DE LA CULTURA a nuestra entidad, donde por dos años habíamos permanecido en el aislamiento provocado por la PANDEMIA.

Ahora tendremos que aceptar que no todo, o más bien que casi todo, le ha salido terriblemente MAL a la NUEVA GOVERNANZA, pero es de una mínima honestidad reconocer lo que se ha hecho bien, y tenemos que reconocer que el FESTIVAL CULTURAL REGRESÓ CON TODO, suponemos que bajo el empuje y el esfuerzo de la SECRETARÍA DE CULTURA – y de nadie más, según he oído –.

Pocos podríamos haber esperado un evento como el que actualmente presenciamos con tan poco tiempo para prepararlo, porque no nos olvidemos que en FEBRERO aún no se sabía si el FESTIVAL podría realizarse o no, ya que estábamos apenas inmersos en lo que conocimos como una tercera ola que provocó, a nivel nacional, más de 65 mil contagios en un solo día y a nivel local casi mil.

Y sin embargo la tercera ola se contuvo y la declinación en el número de contagios comenzó a surgir, pintándose el territorio nacional de VERDE, y con sólo un mes de anticipación se prendió el SEMÁFORO VERDE y se decidió la realización de un nuevo FESTIVAL DE LA CULTURA, la realidad con poco tiempo para su organización, pero los resultados que he logrado vivir y disfrutar superan todas mis expectativas.

Pero cuidado, seguimos asegurando que se trata de un FESTIVAL para que nuestra comunidad lo disfrute, porque mayoritariamente quienes lo disfrutan somos gente de aquí mismo, e insisto debe quedar claro que no se trata ni siquiera de un FESTIVAL que intente convocar al auditorio nacional, ya no se diga el internacional, porque aunque en la víspera el SECRETARIO DE TURISMO acuda a estados vecinos a promocionarlo, la realidad es que poco sirve y si vemos – sin lugar a dudas – ALGO DE TURISMO NACIONAL, tengan la seguridad de que no vienen al festival, vienen porque saben de la joya de ciudad capital que tenemos y solamente lo hacen aquellos que se aventuran en contra de las adversidades anunciadas urbi et orbi de los graves problemas de seguridad en los que vivimos.

Cómo olvidarnos por poner solo un ejemplo del anuncio del DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS cuando enumeró qué carretera era peligroso transitar y dieron los nombres de los tramos más peligrosos, pero al final CLARAMENTE MENCIONARON QUE EN ZACATECAS ¡TODAS LAS CARRETERAS ERAN PELIGROSAS!

La realidad es que las cosas están mal, PERO NO TAN MAL como nos mencionan en los medios de comunicación, y sí es verdad que todos los días encuentran cadáveres, de entre 5 y 10 en diferentes sitios, y sabemos de reportes de secuestros y de desaparecidos, asesinatos aquí y allá pero LA REALIDAD, sin querer minimizar las cosas, es que la gente puede transitar nuestras carreteras siempre que sea de DÍA sin problema alguno aunque tenemos que aceptar que algunos tramos como los que van de JEREZ-TLALTENANGO a GUADALAJARA son peligrosos en extremo o por ejemplo los que van de FRESNILLO A VALPARAÍSO, donde recientemente balacearon a un vehículo de paisanos donde perdieron la vida cuatro menores de edad, lo cual es inadmisible, pero de eso a que cualquier persona que recorra en su vehículo nuestra entidad y que de acuerdo a los medios es altamente probable que viva una de estas balaceras, la realidad es totalmente diferente, porque estar frente un incidente de estos que apenas comentamos es claramente LA EXCEPCIÓN y no LA REGLA y los visitantes pueden recorrer las calles del centro de nuestra ciudad capital sin tener ninguna remota posibilidad de ser víctimas de un delito como los que todos los días salen en la portada de los diarios de mayor circulación, tanto local como nacional.

Dicho lo anterior quisiera insistir, difícilmente encontrarán a un turista nacional – porque extranjeros prácticamente no los hay – que les asegure que vinieron al FESTIVAL CULTURAL, vinieron – insisto – porque saben que la CIUDAD DE ZACATECAS es una de las más hermosas de nuestro país, y sus museos dejan muy por debajo a los museos de nuestros estados circunvecinos y aun aquellos que podemos encontrar en lugares que sí tienen turismo internacional como OAXACA, o CHIAPAS, en cuanto a museos sólo nos supera la CIUDAD DE MÉXICO.

Sin embargo, la OFERTA CULTURAL ES, en el presente festival, extraordinariamente importante, volvimos a contar con un REFERENTE INTERNACIONAL, en este caso al PIANO y dentro del JAZZ ROCK y POP a HIROMI, que nos volvió a recordar los momentos del pasado en que pudimos ver en la PLAZA DE ARMAS A personalidades como SPIRO GYRO, CHICK COREA, DIANA KRALL, a los mejores representantes del JAZZ LATINO con base en NUEVA YORK, a los mejores cuadros BRASILEÑOS, a JUAN MANUEL SERRAT y podríamos seguir al infinito en cuanto a las personalidades de la música a nivel internacional que hemos podido disfrutar en nuestra PLAZA DE ARMAS, cómo olvidar a BOB DYLAN o a PLÁCIDO DOMINGO, que si bien no estuvo en un festival fue el que con su presencia en la PLAZA DE ARMAS en los tiempos de GENARO BORREGO permitió la idea de que un FESTIVAL CULTURAL era posible.

Algunas cosas dejan mucho que desear como las presentaciones de los GRUPOS DE CÁMARA en LA MAJESTUOSA CATEDRAL DE ZACATECAS, donde por ejemplo el ENSAMBLE ARAMARA, otrora integrado por músicos, muchos de ellos cubanos de una gran experiencia, ahora pasan la estafeta a jóvenes de una ESCUELA DE MÚSICA DE LA UAZ que tendría que revisar sus estándares porque aun y cuando los jóvenes realizan su mejor esfuerzo, nunca es suficiente si de armonía hablamos, o qué decir de los CONJUNTOS DE JAZZ locales que siguen apostando a lo mismo en la última década sin realizar los cambios que tendrían para buscar mejores resultados musicales.

Pero por otro lado tenemos que reconocer a la MÚSICA DEL MUNDO en LA MIGUEL AUZA, el conjunto de jazz cubano fue excepcional, o la música de cámara o los coros en SANTO DOMINGO o en FÁTIMA, en fin, hay mucho que comentar y seguramente lo seguiremos haciendo en nuestras futuras colaboraciones.