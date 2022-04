La contundente derrota de la oposición en la Revocación de Mandato

Por: Antonio Salas •

Es increíble el nivel de fanatismo que una persona puede desarrollar a favor o en contra de una figura pública, pero cuando se trata de un político los extremos “amor-odio” pueden quedar cortos.

Confieso que me resultaba interesante escuchar las reacciones que un ex compañero de radio tenía cuando, al cruzarnos en los pasillos mientras él iba llegando y yo saliendo, el tema del día tuviera entre sus protagonistas al ahora Presidente de la República.

¡Odio es poco! Entre maldiciones y reclamos como si lo tuviera enfrente, relataba los incidentes que para entonces ocurrían en Zacatecas y de los cuales El Peje era culpable.

Desde la sequía hasta la inseguridad. Al hombre se le subían los colores y sólo porque tenía escaso cabello, si no hubiera sido capaz de arrancárselo.

Muchos años después, vino la elección donde por fin Andrés Manuel López Obrador obtuvo la mayoría y con ello, la titularidad del Poder Ejecutivo federal. ¡Ya imaginará la reacción del reportero! El apocalipsis había llegado.

Seguro usted conoce varios así, donde el sólo mencionar a tal o cual político, sin importar partido, las expresiones a favor o en contra vienen en cascada, como si aquel en cuestión esperara la reacción de esa persona para definir su actuar, según su nivel de simpatía.

Cuando se inició el proceso encaminado a la realización de la Consulta Ciudadana de Revocación de Mandato consideré que para personas como él y como muchas más, el sistema democrático mexicano era no sólo justo, sino benévolo: su opinión sería “escuchada” de la forma que la democracia lo hace, mediante el sufragio.

Por eso, me extraña no los resultados domingo 10 de abril en nuestro país, sino la escasa participación de aquellos que no están de acuerdo para que el Presidente de la República siga en el cargo.

Era su oportunidad de oro. Un ejercicio organizado, promovido y sancionado por aquella institución que defienden sólo porque en algún momento el Mandatario mando al diablo como a muchas otras instituciones, al menos eso dicen.

Tenían todas las condiciones, era el momento de abarrotar y desbordar las urnas con votos que permitieran que los resultados fueran vinculantes y con una intención en contra, echar fuera de Palacio Nacional al tabasqueño.

Pero no fue así, hagamos cuentas: en el 2018, el total de votos en la elección Presidencial fue de 89 millones 250 mil 881. De esos, 30 millones 113 mil 483 le dieron la mayoría a López Obrador, en contraste, 59 millones 137 mil 398 no votaron por él.

Los resultados finales de la Consulta de Revocación, según el Instituto Nacional Electoral (INE) fue con una participación total de 16 millones 502 mil 636 votos, 15 millones 159 mil 323 para que siguiera en el cargo y Un millón 63 mil 209 para que se fuera.

¡Ah, caray! Algo no cuadra… Los que lo apoyan para seguir es prácticamente la mitad de los que votaron por el en el 2018, pero de los 59 millones que no confiaron, apenas un millón fue a externar su desacuerdo mediante las urnas.

A decir verdad, no me extraña mucho. Vivimos en una sociedad donde el activismo se hace en Redes Sociales, en la sobremesa familiar o en el chisme con los vecinos, pero a la hora de que se da voz a la sociedad, no hay reacción.

Y en Zacatecas, ¿cómo nos fue? En el 2018 se tuvieron 761 mil 639 votos para la Presidencia, de esos 366 mil 371 fueron por AMLO y 395 mil 268 por otros candidatos, o nulos. Ahora, en la Revocación sólo 170 mil 422 participaron y el 89 por ciento, es decir 152 mil 888 fueron para que continuara en el cargo.

¿Cómo qué de 395 mil 268 que no confiaron en él, sólo 13 mil 995 fueron a refrendar y externar su descontento de las políticas públicas en la entidad? ¡Increíble! Si a diario en todas las Redes los reclamos contra el Gobierno Federal son el tema de conversación.

Deje usted de eso ¿Y dónde está la oposición? Una oposición de mazapán, sin estructura, sin ganas, sin ideología, es más casi estoy seguro que no saben si aún están. Ellos sólo le entran cuando hay dinero, cuando se pueden echar a la bolsa parte de los gastos de campaña.

¿Qué no se supone que esos son los gastos para los que se les entregan millones de pesos para su funcionamiento básico? Y no, no me refiero que deberían de gastarlos en movilización para llevar a sus militantes o simpatizantes a las urnas, no.

Sino para impulsar el ejercicio democrático, hacer foros, reuniones, análisis del ejercicio gubernamental y entonces erigirse en oposición.

Nada más como un contexto: el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) en la Numeralia de la Elección 2021 indicó que se tuvieron 10 mil 647 ciudadanos zacatecanos registrados para competir por alguno de los mil 387 puestos de elección popular.

Reconociendo la buena voluntad, interés por los programas o tradición por participar, quiere decir que el número de asistentes el domingo anterior apenas si rebasó el número de los que hace un año prometían y prometían.

En fin, que la polarización tuvo por un lado a los que celebraban como si de verdad trabajaran mucho y los que sin hacer nada, festejaban que su llamado a no acudir a las urnas el pasado fin, se había conseguido.

Algo queda claro, a nivel nacional el número de votantes que acudieron en apoyo a la continuidad de López Obrador fue aproximadamente la mitad de los que votaron por el en el 2018, mientras que los que no, ni siquiera se animaron a ratificar su no.

Sea como sea, la voz del ciudadano cada vez gana más terreno, a favor o en contra, con dinero o no, el proceso se realizó y como en cualquier otro ejercicio: así hubiera sido un sólo elector el que asistiera, sus derechos se ejercieron y la democracia cumplió.

La gran derrota, fríamente, es para la oposición.

Por no tener la capacidad y madurez política de entender que no sólo cuando son elecciones y hay dinero que escurre a sus bolsillos se debe de participar, sino en ejercicios como este también, que al fin y al cabo las prerrogativas nunca dejan de fluir. ¡Sólo como beneficio de unos y no de la participación ciudadana!