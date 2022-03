Suspenden de sus funciones a alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas

Ciudad de México. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, será suspendida temporalmente de sus funciones mientras concluye el proceso jurídico que se le sigue por abuso de autoridad, lesiones y robo contra dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Durante la audiencia inicial una jueza de control le fijó también las medidas cautelares de no salir del país y acudir a firmar de manera bimestral a la Unidad de Medidas Cautelares.

La defensa sin embargo solicitó el término de 72 horas para definir si es vinculada o no a proceso, lo cual se conocerá el próximo jueves.

A su salida de la audiencia, que se prolongó por más de dos horas, la alcaldesa acusó que “sin haber escuchado mis argumentos y sin considerar el video presentado donde se desmienten los dichos de los policías que me acusan”, se fijan esas medidas cautelares.

Señaló que, su separación del cargo sería hasta el próximo jueves cuando se llevará a cabo la continuación de la audiencia inicial, pero fuentes del Poder Judicial informaron que es “durante todo el tiempo que dure el proceso, lo cual podría ser un máximo de dos años y un mínimo de uno”.

Destacó que en el video, que es “ya del conocimiento de la Fiscalía General de Justicia se observa que los oficiales estuvieron en su oficina 15 minutos, no una hora y en ningún momento estuvieron privados de su libertad; tampoco salieron corriendo y mucho menos fueron golpeados por 18 personas, como dicen”.

No obstante, dichas pruebas no fueron consideradas en esta audiencia, pero “la jueza fijó esas tres medidas, porque existe una línea y la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, está orquestando esto, pero el jueves rendiré mi declaración, esto no se ha acabado”.

Mencionó que, el director de gobierno, se quedará al frente de la alcaldia.