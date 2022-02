Breve crónica de un libro y sus conexiones con Brasil 

Por: Elsa Leticia García Argüelles •

La Gualdra 514 / Libros

Seguir una estrella hacia Brasil fue emprender una travesía personal, académica, y literaria, misma que ha fructificado en la coordinación y difusión de un libro: Clarice Lispector. Rostros, voces y gestos literarios. Archivos de la Fundación casa de Rui Barbosa (2021), que después de varias presentaciones sigue su trayectoria a con pausas y pulsaciones.

Desde hace varios años emprendí un camino: leer y escribir sobre Clarice Lispector. Un privilegio que abrió puertas al conocer investigadores que han escrito sobre ella en diferentes latitudes geográficas. A lo largo de este camino escribí incansablemente, en medio de la introspección, la reflexión y el análisis, creando senderos en la crítica literaria y las intuiciones al compartir su obra en la docencia, en las publicaciones, e incluso, más allá del espacio académico.

La lectura de Lispector a partir de su amplia obra narrativa nos ha provocado a propios y extraños. Leerla ha significado seguir una estrella para vivir la transformación de sus personajes femeninos, la que se recibe y se prodiga con generosidad humana y estética. La crítica literaria abre miradas hacia Clarice, por eso pienso que leer, escribir, y apreciar la ensayística en torno a su obra linda con la inteligencia de quien disecciona el texto literario, así como la sensibilidad incuestionable de una autora que desestructura los sentidos de lo humano, de lo que es ser mujer, del propio bestiario, la crónica, y la literatura infantil, entre otros asuntos clariceanos al sentir y pensar la palabra del idioma portugués. El prefacio escrito por Claire Varin, investigadora y escritora de Canadá, quien publicó el texto Lingua de Fogo (2004):

“En 1977, una de las grandes autoras de la literatura mundial del siglo XX alcanzó las estrellas. Desde entonces, varios investigadores han confluido hacia Río de Janeiro, guiados por la brillante Clarice Lispector, cuyas frases-clímax iluminan el mundo”.

La que firma este prefacio fue conmovida por el libro que tiene entre sus manos, retomando tantos años después el camino que la llevó en 1983 desde Montreal, Quebec, hasta el recinto cultural Fundación Casa de Rui Barbosa, depositaria de los archivos de la novelista y cuentista brasileña más conocida en su país y en el extranjero (el instituto Moreira Salles, guardián de su biblioteca y de algunos de sus manuscritos, no existía entonces en Río).

Ahora diré yo: pese a las convenciones académicas, no fingiré desvanecerme tras un “ella” impersonal, pues sin emoción no hay escritura. Y escribo aquí por esta emoción revivida con la lectura de Rostros, voces y gestos literarios, obra coordinada con una pasión que no aminora ante el rigor de la investigadora Elsa Leticia García Argüelles.

Sin duda, este viaje literario continúa y permito que todo fluya, y siga su camino propio en la apreciación y estima del lector.

* Universidad Autónoma de Zacatecas. Unidad Académica de Estudios de las Humanidades.

* * *

García Argüelles, Elsa Leticia (Coord). Clarice Lispector. Rostros, voces y gestos literarios. Archivos de la Fundación casa de Rui Barbosa, Universidad Autónoma de Zacatecas y Embajada de Brasil en México, 2021.

