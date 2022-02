Presentará AMLO informe sobre asesinato de Lourdes Maldonado

Ciudad de México. Al hablar de su próxima visita a Tijuana, esta misma semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que presentará un informe de las investigaciones del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado. Advirtió que el país vive «tiempos de zopilotes», de quienes actúan de manera soterrada y son capaces de todo, hasta de organizar golpes de Estado.

Sin embargo, señaló al final de la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, le representa un timbre de orgullo ser atacado.

“El jueves ya vamos a tener más información, se tienen ya detenidos y se está buscando la autoría intelectual pero sí se está avanzando y desde luego estamos viviendo – y esta es la mejor manera- tiempos de zopilotes, de canallas», dijo.

“Y no me refiero al pueblo – y para que les moleste más- al pueblo bueno, me refiero a la llamada sociedad civil o clase política”.

Luego señaló y recomendó el libro de Paco Ignacio Taibo, Temporada de Zopilotes. Recalcó que el 23 de febrero encabezará un homenaje a Francisco I. Madero, al cumplirse un año más de su asesinato.

Ese libro – añadió- es aleccionador sobre estos ambientes que se viven en tiempos de transformación, estos ambientes de linchamiento, cómo los grupos de intereses creados se mueven de manera encubierta, soterrada y como son capaces de todo, hasta de golpes de Estado.

“Entonces, lo mejor frente a todo este golpeteo es informar y la verdad por delante y estar bien con nuestra conciencia. Si uno está bien con la conciencia y está luchando por lo que cree, no hay motivo para desencanto, para desmoralizarse. Como decía Ponciano Arriaga, entre más me golpean, más digno me siento”, expresó.

Imagínense, dijo, «si no tuviera yo diferencias con Loret de Mola o con (Enrique) Krauze o con (Héctor) Aguilar Camín, diría yo: algo anda mal, qué transformación ni qué ocho cuartos, es más de lo mismo, pero no. Es un timbre de orgullo el luchar para transformar, que no se nos olvide a los que han luchado por la democracia, por la libertad».