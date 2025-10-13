Exigen productores zacatecanos costos justos y revisión de T-MEC

Por: Mitzi Martínez •

En conferencia de prensa realizada el pasado domingo, el delegado estatal del Barzón Nacional, Manuel Alvarado Pérez, junto con integrantes del Frente Social por la Soberanía Popular y diversos productores campesinos, confirmó la participación de los productores agrícolas zacatecanos en el Paro Nacional convocado para el día de mañana.

El movimiento busca precios de garantía justos para el maíz y el frijol, además de una revisión al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al considerar que sus condiciones actuales han debilitado la producción nacional y afectado la economía rural.

Como parte de las acciones acordadas, los manifestantes tomarán las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Zacatecas y no descartan bloqueos carreteros como medida de presión en caso de no recibir una respuesta favorable por parte de las autoridades.

Durante el encuentro con medios, los dirigentes denunciaron que los precios oficiales de garantía —5 mil 840 pesos por tonelada de maíz y 27 mil pesos por tonelada de frijol— no se cumplen en la práctica. En muchos casos, los agricultores reciben menos de 4 mil pesos por tonelada de maíz y hasta 17 mil por la de frijol, situación que atribuyen a intermediarios y acaparadores que controlan los centros de acopio y se quedan con las ganancias.

Alvarado Pérez sostuvo que el precio justo del maíz debería ser de 7 mil 200 pesos por tonelada, y que el frijol debería mantenerse en 2 mil 700 pesos. Explicó además que en distintas regiones el frijol se vende entre 10 y 15 pesos por kilogramo, lo que impide alcanzar un precio que realmente compense el trabajo en el campo.

Los productores señalaron también la desigualdad en la cadena productiva, citando como ejemplo a la industria de la masa y la tortilla, que compra el maíz a siete pesos el kilo y vende la tortilla a más de 21 pesos.

Ante esta situación, propusieron la creación de un plan estatal de comercialización y la firma de convenios con otros estados para colocar el frijol zacatecano en mercados donde exista déficit del grano. Asimismo, señalaron la necesidad de excluir el maíz y el frijol del T-MEC y conformar una bolsa mexicana de granos que garantice independencia frente a las importaciones.

Otro de los temas abordados fue la inseguridad en las zonas rurales, donde denunciaron la persistencia de casos de extorsión y cobro de piso a productores, afectando cientos de hectáreas de cultivo y exigieron la intervención de la Guardia Nacional para salvaguardar la integridad de las comunidades agrícolas.