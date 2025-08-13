21.7 C
Zacatecas
miércoles, 13 agosto, 2025
type here...
spot_img
Mundo

■ El mandatario de EU considera posible una próxima reunión que incluya al presidente Ucranio, Volodymir Zelensky

Habrá “consecuencias graves” para Rusia si mantiene guerra en Ucrania: Trump

By Educación Dual
0
4
El presidente ruso, Vladimir Putin y su contraparte estadunidense, Donald Trump, se reunirán en Alaska el viernes 15 de agosto para dialogar sobre la paz en Ucrania. Fotos Ap

Más Leídas

Educación Dual
Educación Dual
- Publicidad -

Por: La Jornada •

Washington. El presidente estadunidense Donald Trump amenazó este miércoles a Rusia con «consecuencias muy graves» si su homólogo ruso Vladimir Putin no pone fin a la guerra en Ucrania.

- Publicidad -

«Habrá consecuencias muy graves», declaró el presidente estadunidense en una rueda de prensa, sin dar más detalles, cuando faltan dos días para una cumbre con Putin en Alaska.

Trump y Putin tienen previsto reunirse el próximo viernes en Alaska, en medio de alertas desde Moscú sobre provocaciones preparadas por Ucrania para socavar las conversaciones entre los líderes de Rusia y EU.

Por su parte, los líderes de la Unión Europea se comprometieron a mantener las sanciones en vigor contra Rusia e introducir restricciones adicionales con tal de alcanzar «una paz justa y duradera y la seguridad para Ucrania».

El presidente estadunidense enfatizó que considera su encuentro con Putin como un espacio para «preparar el terreno para una segunda reunión», que también podría incluir al líder de Ucrania, Volodymir Zelensky.

Trump consideró que una posible reunión entre Putin y Zelensky se puede organizar rápidamente y que él podría asistir, «si desean que esté presente».

- Publicidad -
Artículo anterior
Presidenta califica como «terrible» el asesinato de periodistas en Gaza
Artículo siguiente
Es como “una pesadilla”, dicen migrantes deportados tras años de residir en EU

Noticias Recomendadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas Noticias

- Publicidad -
- Publicidad -

La Jornada Zacatecas © 2021 - Zacatecas, Zac. Todos los derechos reservados.

Otras Jornadas

Otros Enlaces

Contacto