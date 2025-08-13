Presidenta califica como «terrible» el asesinato de periodistas en Gaza

Ciudad de México. Durante la conferencia de prensa matutina de este día, la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, fue consultada sobre el asesinato de dos corresponsales y tres camarógrafos en Gaza, reportado por la cadena Al Jazeera.
Al respecto, expresó: “Lo que pasa en Gaza es terrible, es muy triste y particularmente lo que ocurrió con los periodistas, no sólo fueron dos, han sido más. Nosotros siempre hacemos un llamado a la paz urgente y al reconocimiento de ambos estados».
Por otra parte, después que el Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó su alerta de viaje para todo el territorio mexicano, y aseveró que hay riesgo de violencia de grupos “terroristas” en algunas entidades, Sheinbaum Pardo, explicó que se trata del término que ahora usa el país vecino para nombrar a los grupos del crimen organizado, pero recalcó que México sigue siendo principal destino turístico de los estadunidenses.
“Eso es porque ellos hacen esto desde hace mucho tiempo, ahora usan esta palabra porque así nombraron a los cárteles, pero fíjense: principal destino turístico de los estadunidenses es México”, expuso la mandataria
Además, recordó que en el país viven un millón de estadunidenses “porque les gusta más vivir aquí. La gente sigue viniendo a México… porque como México no hay dos”.