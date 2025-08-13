21.7 C
Zacatecas
miércoles, 13 agosto, 2025
type here...
spot_img
Mundo

■ “Nunca pensé que me pasaría a mi”, explica desde Tijuana, Yahir, jornalero mexicano que vivió 15 años en el país vecino antes de ser detenido el pasado 10 de junio en una redada en California

Es como “una pesadilla”, dicen migrantes deportados tras años de residir en EU

By Educación Dual
0
1
Una encuesta del Pew Research Center revela que 42 por ciento de adultos hispanos en EU teme que ellos o algún conocido puedan ser deportados. Foto Cuartoscuro / Archivo

Más Leídas

Educación Dual
Educación Dual
- Publicidad -

Por: La Jornada •

Washington. Yahir recuerda haber crecido en México sin cama ni estufa. No tuvo un par de zapatos hasta los 10 años, y a mediados de la década de 1990, cuando tenía 13, cruzó “ilegalmente” a Estados Unidos con un grupo en busca de trabajo.

- Publicidad -

Se estableció en California y trabajó en granjas por todo el estado. Conoció a su esposa y tuvo seis hijos, el mayor de los cuales ahora tiene 15 años.

Luego, el 10 de julio, Yahir, de 43 años, fue detenido mientras trabajaba en una granja de mariguana en el sur de California, en una de las redadas de migración más grandes desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo.

“Fue como una pesadilla, pero estaba despierto”, relató Yahir, con la piel manchada por el sol tras trabajar en el campo, apenas horas después de ser deportado a Tijuana. Yahir pidió no revelar su apellido para proteger a su familia en Estados Unidos.

Mientras Trump intensifica sus esfuerzos de deportación contra migrantes que se encuentran sin permiso de residencia en el país, los mexicanos (la mayor población de inmigrantes sin estatus migratorio en Estados Unidos) viven con miedo. Son arrestados en restaurantes, granjas, tiendas Home Depot y 7-Eleven.

Un sorprendente 42 por ciento de los adultos hispanos están preocupados de que ellos o alguien cercano a ellos puedan ser deportados, según una encuesta del Pew Research Center de principios de este año.

La semana pasada, la administración Trump solicitó a la Corte Suprema que detuviera una orden judicial que restringe las detenciones de migrantes en función del idioma que hablan o dónde trabajan.

Yahir sabía de otros migrantes que estaban siendo deportados. «Pero nunca pensé que me pasaría a mí», declaró y añadió que no tenía antecedentes penales. Reuters no pudo confirmar su versión de forma independiente.

Más de 360 presuntos infractores migratorios fueron detenidos durante las redadas en granjas de mariguana del 10 de julio en el sur de California. Un trabajador migrante murió tras caer desde nueve metros del techo de un invernadero.

El presidente del sindicato United Farm Workers criticó las redadas, diciendo que «aterrorizan a las comunidades estadunidenses, interrumpen la cadena de suministro de alimentos estadunidense, amenazan vidas y separan familias».

- Publicidad -
Artículo anterior
Habrá “consecuencias graves” para Rusia si mantiene guerra en Ucrania: Trump

Noticias Recomendadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas Noticias

- Publicidad -
- Publicidad -

La Jornada Zacatecas © 2021 - Zacatecas, Zac. Todos los derechos reservados.

Otras Jornadas

Otros Enlaces

Contacto