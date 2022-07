El tema migratorio tiene que ser un esfuerzo mancomunado, dice Joe Biden a AMLO

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo al mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, que el tema migratorio tiene que ser un esfuerzo mancomunado entre los dos países, durante su encuentro en la Casa Blanca.

“Tenemos que atacar esta industria de contrabando de personas de millones de dólares que afecta a los seres humanos como a las 53 personas que encontramos muertas, puntualizó el presidente estadounidense, en referencia a la tragedia de San Antonio Texas, donde decenas de migrantes viajaban en el interior de un tráiler.

Andrés Manuel López Obrador presentó a Joe Biden un plan de cooperación de 5 puntos para controlar la migración e impulsar la cooperación comercial.

Uno de los puntos es aumentar el abasto de gasolina en nuestra frontera norte para que más consumidores estadounidenses carguen sus vehículos en territorio nacional a un precio menor que en su país.

Por otra parte, México pone a disposición del gobierno estadounidense más de mil kilómetros de gasoductos para transportar gas de Texas a Nuevo México, Arizona y California, por un volumen capaz de abastecer a 3 millones de personas.

También, suspender de inmediato aranceles, medidas reglamentarias y trámites para agilizar el comercio de alimentos y otros bienes que aminoren los precios a los consumidores de ambos países, cuidando la salud.

Asimismo, poner en marcha un plan de inversión pública y privada entre las dos naciones para producir bienes que fortalezcan los mercados internos y evitar importaciones de otros continentes.

AMLO planteó ordenar el flujo migratorio y permitir la llegada a Estados Unidos de trabajadores mexicanos y centroamericanos, con visas temporales de trabajo; además, regularizar la situación de millones de migrantes que viven y trabajan de tiempo atrás en la Unión Americana.

En un comunicado conjunto que difundió la Casa Blanca sobre los acuerdos alcanzados en la reunión bilateral entre los presidentes de Estados Unidos Joe Biden y de México, Andrés Manuel López Obrador, destaca que el trágico deceso de migrantes en San Antonio “refuerza aún más nuestra determinación de perseguir la multimillonaria industria del contrabando criminal que se aprovecha de los migrantes y de aumentar nuestros esfuerzos para abordar las causas profundas de la migración”.

El comunicado de la Casa Blanca señala también un mayor compromiso bilateral para hacer frente a los problemas de inseguridad en ambas partes de la frontera intensificando la colaboración con particular énfasis en “establecer un grupo de trabajo operativo entre Estados Unidos y México para interrumpir el flujo de fentanilo hacia nuestros países”.

En el comunicado señala que el aumento de la inflación repercute en el bienestar de las familias de los dos países y requiere una acción fuerte, inmediata y concertada. Por eso nos hemos comprometido a combatir conjuntamente la inflación acelerando la facilitación del comercio bilateral y reduciendo los costos comerciales.

En la declaración, ambas partes “reafirman su amplia y profunda cooperación y su compromiso con la construcción de un futuro más próspero y seguro para los pueblos de América del Norte. Mientras enfrentamos desafíos globales y regionales sin precedentes que requieren los esfuerzos concertados de nuestras dos naciones, defendemos la democracia, el crecimiento inclusivo, la transparencia, el estado de derecho y los derechos humanos como valores fundamentales”.

Al abundar en materia migratoria, el comunicado de ambas partes destaca que los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional y la Fiscalía General de la República de México se han coordinado para detener y perseguir a quienes ponen en peligro la vida de los migrantes vulnerables, incluso a través del trabajo de la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa y sus socios mexicanos.

El documento recoge los acuerdos alcanzados en la Cumbre de las Américas por 21 países del continente para adoptar medidas inmediatas y coordinadas para regular los flujos migratorios. “Hemos unido esfuerzos para abordar los factores económicos y de seguridad subyacentes a la migración y, reconociendo que el desarrollo debe estar en el centro de todas las políticas migratorias, aceleraremos y ampliaremos los programas de cooperación internacional centrados en las comunidades más marginadas”.

Sin embargo, subraya que se mantendrá sólidas políticas de control fronterizo, “garantizando al mismo tiempo la plena protección de los derechos humanos”.

Por lo que hace al ámbito económico, se enfocarán en fortalecer las cadenas de suministro mediante la coordinación activa de nuestras políticas económicas, haremos que nuestras cadenas de suministro sean más resistentes y ampliaremos la producción en Norteamérica.

Anunciada como una propuesta formal por López Obrador el comunicado conjunto señala que “el aumento de la inflación repercute en el bienestar de las familias de nuestros dos países y requiere una acción fuerte, inmediata y concertada. Por eso nos hemos comprometido a combatir conjuntamente la inflación acelerando la facilitación del comercio bilateral y reduciendo los costos comerciales”.

En referencia a los esfuerzos bilaterales para garantizar la seguridad alimentaria, México planea comprar hasta 20 mil toneladas de leche en polvo de Estados Unidos para ayudar a las familias mexicanas en las comunidades rurales y urbanas. Además, México comprará hasta un millón de toneladas de fertilizante (sulfato de amonio) a Estados Unidos para distribuirlo entre los agricultores de subsistencia y continuará comprando pienso para ayudar a los pequeños productores.

Como parte de los acuerdos en materia ambiental y de transición energética destaca el compromiso bilateral “para hacer frente a las emisiones de metano procedentes del petróleo y el gas y de otros sectores, a acelerar la transición a los vehículos de emisiones cero y a profundizar en nuestros esfuerzos para buscar soluciones basadas en la naturaleza, lo que permitirá a nuestros dos países convertirse en líderes mundiales en energías limpias y en acciones para combatir el cambio climático”.

Además, el documento subraya que, en n apoyo al Compromiso Global de Metano y a la Ruta Energética del Compromiso Global de Metano, “México y Pemex, en cooperación con Estados Unidos, desarrollarán un plan de implementación para eliminar la quema y el venteo rutinario en las operaciones de petróleo y gas en tierra y en el mar, e identificarán proyectos prioritarios de inversión”

Insuficientes, planteamientos en

materia de migración: académico

Sobre la reunión que sostuvieron los presidentes de México y Estados Unidos, Miguel Moctezuma Longoria, investigador de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), opinó que los planteamientos en materia de migración no fueron suficientes.

Por ejemplo, la solicitud del mandatario mexicano de ampliar los programas de contratación temporal no es suficiente, pues también debe abordarse el tema del salario y de los derechos.

“A los que van a trabajar a Estados Unidos en este momento no los están incorporando al sistema de salud, no tienen seguro médico, y en parte no lo tienen porque son trabajadores jóvenes y, aunque pudieran resistir las enfermedades, es necesario incorporar los derechos de salud, expresó.

Asimismo, comentó que es necesario cambiar el modelo de migración de tal manera que no sólo se ofrezca mano de obra barata a Estados Unidos, por lo que “mi primera reacción del encuentro es muy pesimista porque no hay términos de negociación”.

Moctezuma Longoria refirió que a las personas que trabajan bajo este modelo de visa temporal debe pagar impuestos, y para que tengan derechos de salud deben laborar durante cinco años a pesar de que aporta recursos para ello. Es decir, “es regalar el dinero durante cinco años sin que haya algún aporte de la contraparte”.

Uno de los temas destacables que sí abordó López Obrador, dijo, es el de la regulación migratoria, pues ello implica el reconocimiento de todas las personas que tienen cierto periodo de tiempo residiendo en Estados Unidos, pero eso requiere de una reforma para la cual no hay las condiciones en el vecino país del norte.

O bien, expuso que no necesariamente se requiere de una reforma, pero sí que Joe Biden ejerza el poder para que los inmigrantes puedan obtener una residencia permanente al cumplir determinado tiempo, lo que significaría vivir en condiciones de seguridad para no ser deportados, de manera que “esta idea es mucho más valiosa que la contratación de trabajadores temporales”.

El problema para ello, explicó, es que en Estados Unidos prevalece un discurso antiinmigrante, pero Biden podría impulsar una iniciativa acotada y no tan ambiciosa, pero dependería de las correlaciones de poder en ese país.

Moctezuma Longoria dijo que hay una campaña muy fuerte contra los migrantes que en su momento se atribuyó a Donald Trump, pero en realidad “la sociedad estadunidense se ha derechizado mucho al grado de no reconocer derechos a todo aquel que no nació en su territorio”.