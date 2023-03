Entender las causas de la desaparición de personas, indispensable para imaginar una sociedad distinta

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

La desaparición en Zacatecas es un problema creciente que obedece en gran medida a la incapacidad del Estado para regular la economía ilícita; en consecuencia, en la entidad hay una relación espacial entre la violencia y la comunicación a la que se denomina “Geografía del silencio”.

Durante cursos impartidos en el Colegio Nacional por Claudio Lomnitz, investigador de la Universidad de Columbia, indicó que “el tema de la desaparición está en el ojo del huracán que ha asolado a la sociedad mexicana durante las últimas décadas y que no ha amainado. Entenderlo es un paso necesario, indispensable tanto para imaginar un Estado y una sociedad distintas, como para traer la justicia los desaparecidos, a sus familiares y amigos que han vivido con la angustia de una pérdida que no puede ser procesada en un dueño”.

En ese sentido, explicó que un propósito de su investigación es realizar un análisis de contexto para el estado de Zacatecas, lo que permitirá hablar no de un solo evento y de un solo culpable, sino de muchos eventos que tienen diferentes tipos de culpables en diferentes momentos históricos.

Discutir y entender

la geografía del silencio

es también importante

para darle acompañamiento

a los colectivos de desaparecidos,

porque están en una

condición realmente precaria

En el caso zacatecano, refirió que el análisis del tema de las desapariciones inicia en el año 2007, cuando se tiene registro de los primeros eventos de esta naturaleza en el territorio estatal.

El análisis de contexto, explicó, se trata de un análisis interdisciplinario en el que participan profesionales de diferentes áreas de conocimiento, como médicos forenses, criminólogos, psicólogos, economistas, politólogos, sociólogos, entre otros.

Entonces, Lomnitz precisó que su trabajo plantea una geografía del silencio, es decir, un análisis espacial de la relación entre violencia y comunicación para explicar las desapariciones en Zacatecas.

Además, “discutir y entender la geografía del silencio es también importante para darle acompañamiento a los colectivos de desaparecidos, porque están en una condición realmente precaria y con una sensación importante de aislamiento y de insuficiente apoyo social”.

Detalló que el Estado mexicano perdió su capacidad de regular las economías ilícitas e informales, lo cual no significa que no se regulen, sino que se regulan de manera indirecta de tal manera que, en el caso de Zacatecas “las policías municipales de los 58 municipios (según mucha de la gente con la que he conversado que tiene puestos en el gobierno) están controladas por el crimen organizado.

Al respecto, dijo que posiblemente haya algunas excepciones en ciudades como Fresnillo y Zacatecas debido a que en estos lugares hay varias corporaciones trabajando y una sola no puede ocupar todo el cuerpo municipal.

De acuerdo con Lomnitz, “la Policía Municipal está controlada directamente por un grupo u otro del crimen organizado ese es un desarrollo que ha sido característico del nuevo Estado mexicano que surgió a partir de la década de los 80 y que sigue siendo el caso en la actualidad”.

Mencionó que el ejemplo de Genaro García Luna es importante porque no se trata nada más de la corrupción de un funcionario, sino de la forma en que se está manejando la economía ilícita que el gobierno ya no tiene la capacidad de controlar.

“El caso de García Luna

es importante porque no se

trata sólo de la corrupción

de un funcionario, sino de

la forma en que se maneja

la economía ilícita que

el gobierno ya no tiene

la capacidad de controlar”

En el caso de Zacatecas, expuso que el silencio de las autoridades ante el problema de las desapariciones en realidad “no es sólo silencio, sino que es cierta forma de hablar con ciertas declaraciones que vamos a analizar a través de un abordaje disciplinario que manejo”.

Añadió que una arista importante en el tema de las desapariciones es la de los migrantes, ya que Zacatecas es el estado que más migrantes tiene en Estados Unidos es la segunda entidad que recibe más remesas, además de que es paso obligado para muchos migrantes centroamericanos.

Lomnitz informó que en México hay más de 111 mil desaparecidos, de los cuales 5 mil 262 son zacatecanos. De ellos, 3 mil 497 se mantienen como desaparecidos y mil 855 ya fueron localizados.

Según expuso, la violencia en Zacatecas se explica por su ubicación en la geografía nacional y empezó cuando Los Zetas invadieron el estado que aparentemente irrumpieron en el 2007, cuando Iván Velázquez Caballero alias “El Talibán” fue nombrado jefe de la plaza por Miguel Ángel Treviño Morales alias “Z 40”.

Luego de hablar con diversos actores políticos y sociales de Zacatecas, comentó que la mayoría de ellos coincidieron en que se trata de un territorio apetecible para la macrocriminalidad por la red de carreteras, especialmente la ciudad de Fresnillo que se convirtió en punto clave de la violencia en la región.

Para entender cómo y por qué Zacatecas se convirtió en un territorio estratégicamente indispensable, dijo, es necesario combinar las consideraciones respecto a su red de carreteras con otros factores, entre ellos la invasión realizada por Los Zetas durante el gobierno de Amalia García Medina.

En ese sentido, Lomnitz refirió que, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el fenómeno contemporáneo de las desapariciones empezaron en 2007, cuando Los Zetas se impusieron como monopolio en una serie de actividades económicas ilícitas en el estado, lo cual arrancó con ataques frontales contra policías federales y el asalto al Cereso de Cieneguillas para liberar a 53 miembros de dicha organización.

“En esos años, las desapariciones empezaron a ser un fenómeno visible en la estadística con 8 desapariciones denunciadas en 2007 y 31 en el 2008, a pesar de que en Villanueva las protestas locales mencionaban 50 secuestros de los cuales se desconoce cuántos terminaron siendo permanentemente desaparecidos”, indicó.

Asimismo, relató cómo en 2011 inició la guerra por el territorio entre Los Zetas Cárteles Unidos, cuando el “F1” ingresó a la cabecera de Jalpa con un comando armado de 27 elementos y atacó a los policías municipales, quienes “eran los halcones, los ojos y los oídos de Los Zetas”.

A propósito de ese incidente, expuso que, en las conflagraciones violentas de los últimos años, entre 2018 y 2021, se asesinaron a 61 policías en Zacatecas, más otros 61 que se han asesinado desde entonces.

Por tanto, Lomnitz señaló que “a partir de la presencia Zeta el crimen organizado no se contentaba con tener paniaguada a una policía municipal para que no interviniera en el narcotráfico, sino que las policías municipales se transformaron en una parte activa de una nueva economía criminal nutrida por el narcotráfico”.

Refirió que la comunicación fue importante en este momento porque la revuelta contra Los Zetas prometía liberar al pueblo de las extorsiones, las desapariciones y otros abusos contra la población y prometía un orden basado en el respeto mutuo entre la economía del narcotráfico y la economía general.

Sin embargo, el Registro de Personas Desaparecidas registró que, si bien hubo un descenso en el número de desaparecidos durante los primeros meses después de la caída de Los Zetas, en los años siguientes las cifras aumentaron, especialmente en el sexenio de Miguel Alonso Reyes y, después, con Alejandro Tello Cristerna, la estadística se disparó aún más.

Desde su perspectiva, no fue posible que el Cártel del Golfo se dedicara al trasiego de drogas en un marco de respeto al gobierno y a la población porque la diversificación económica se volvió inevitable y, en economía criminal, la diversificación significa pasar del narcotráfico a las extorsiones, secuestros, cobros de renta y control político.

Así, Lomnitz precisó que “las derrotas y fracturas de Los Zetas inauguraron un periodo un poco más pacífico a los inicios de Los Zetas y al periodo actual del 2018 al presente, pero con estadísticas de violencia, homicidios desapariciones peores a las de los años de Los Zetas. Esa pérdida de control monopólico de una sola organización llevó a más matanzas entre grupos de las que había cuando Los Zetas eran los dueños y señores del territorio zacatecano”.

En este momento, expuso, “el juego de damas chinas se basa en alianzas que combinan organizaciones grandes con otras menores, donde la competencia o la guerra es de unas alianzas contra otras. Así, el Cártel de Sinaloa se alió en Zacatecas con los remanentes de Los Zetas, el Cártel del Noroeste y de Los Talibanes, mientras que el Cártel Jalisco Nueva Generación está aliado a lo que queda localmente del Cártel del Golfo”.

“Este sistema de alianzas oportunistas, con poderes locales frágiles, ha aumentado la violencia enormemente y ha generado una nueva geografía de las violencias. Este es el contexto estratégico militar en que se han venido dando las desapariciones en Zacatecas de 2017 a la fecha”, concluyó.