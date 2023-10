Contarán los usuarios del IMSS-Bienestar con tarjeta de seguimiento

Los usuarios del sistema IMSS-Bienestar, dirigido a la población en general que no es derechohabientes del Seguro Social o del Issste, contarán también con una tarjeta para dar seguimiento a su estado de salud, así como de los medicamentos recibidos dentro de dicho esquema, adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero aclaró que la atención se ofrece sin la necesidad de presentar algún documento y es de manera gratuita.

- Publicidad -

Aunque destacó que se ha avanzado en el abasto de medicamentos, contratación de personal médico y equipamiento en las 23 entidades que ya firmaron su incorporación al sistema de federación del sector salud, recalcó que hay algunos estados, con gobiernos del PRI y del PAN que están pensándolo, y que ojalá y se adhieran .

No obstante, insistió que quienes no se integren al IMSS-Bienestar, de igual forma reciben de la Federación fondos para dar la atención médica, con base en lo que por derecho les corresponde.