Destaca estudiante de Cobaez, Plantel Loreto, en competencia nacional de Frontenis

Por: La Jornada Zacatecas •

Jorge Velázquez Montoya, estudiante del Plantel Loreto, del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Cobaez), obtuvo el primer lugar en la categoría juvenil B, en el Campeonato Nacional de Frontenis, y se coronó subcampeón en la categoría juvenil C, el pasado fin de semana, en el estado de Nuevo León.

El estudiante Jorge Velázquez Montoya también participó en los Juegos del Consejo Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) 2025, en Pelota Vasca, celebrados durante el mes de abril, en el estado de Guanajuato.

Para Jorge Velázquez es sumamente importante la disciplina, ya que ésta permite avanzar y corregir errores o vicios que se tienen en los movimientos, además de agarrar fuerza y mejores posturas.

“Soy una persona que no me gusta simular; siempre me gusta entrarle con todo a lo que hago, sea deportivo, académico o laboral; además, no me rindo, mis debilidades las genera el contexto en el que me desarrollo, pero yo siempre estoy con toda la actitud de lograr los objetivos”, comentó el estudiante.

El Director General del Cobaez, Francisco Javier González Ávila, felicitó al joven estudiante y agradeció su impulso y buen ejemplo hacia la comunidad Cobaez.

“Es muy importante para nosotros el poder ser testigos del talento deportivo de nuestros estudiantes, porque también el deporte abre puertas hacia un futuro brillante y exitoso”, comentó el Director del Subsistema.

El joven deportista hizo una invitación a todas y todos los jóvenes a que se atrevan a practicar algún deporte, ya que ayuda a mantener cuerpo y mente en estado saludable.

Jorge Velázquez ha tenido una destacada carrera deportiva, lo que le ha permitido participar en los Juegos Conade tanto en el año 2024 como en el actual 2025.