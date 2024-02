Entrega UTZAC título pendiente más antiguo a egresada del 2003

Por: La Jornada Zacatecas •

Zacatecas, Zac., 12 de febrero de 2024.- Incrédula, pero animada ante su familia, que la acompañó a las instalaciones de la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas (UTZAC), llegó Ana Teresa Esparza Pérez a la oficina de Rectoría, donde la esperaba su tan ansiado título como Técnico Superior Universitario en Informática, documento que le debieron entregar desde el año 2003.

En presencia de su hermana, sus hijos y sus sobrinos, la egresada de la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas, no pudo contener el llanto tras recibir, de las manos del Rector Gonzalo Franco Garduño, su título oficial, tras 20 años de retraso.

“De parte del Gobernador David Monreal Ávila, quien nos dio la instrucción precisa de combatir el rezago de emisión de títulos que irresponsablemente no se expidieron en anteriores administraciones, te entrego tu cédula y papeles oficiales que te acreditan como TSU en Informática”, le dijo el Rector a la egresada lince.

Por su parte, Teté, como cariñosamente le llaman sus maestros que le dieron clase en la UTEZ, ahora llamada UTZAC, del periodo 2001 al 2003, agradeció que hayan llegado personas que están trabajando en resolver los problemas que por muchos años han aquejado a la Universidad.

“No lo podía creer, cuando me llamaron y me dijeron que ya podía venir por mi título; la verdad, ni siquiera quería venir, pero mi hermana y mis hijos me convencieron y, bueno, ahora ya puedo decir que soy oficialmente egresada de la UTZAC”, comentó entre lágrimas Ana Teresa.

Agradeció la buena disposición tanto de las autoridades de Gobierno de Zacatecas como educativas y por supuesto de la Universidad para resolver el rezago de títulos pendientes, donde por 20 años ella fue una de las principales afectadas y que hoy concluye con la entrega de sus documentos.

José de Jesús Martínez Fernández, titular del departamento de Servicios Escolares, explicó que, por cuestiones de actualización, se le generó un título con el nuevo nombre de la UTZAC, mismo que cuenta con validez oficial ante todas las instancias.

El funcionario agregó que, de los 5 mil títulos pendientes con los que se recibió la administración, ya se han entregado más del 50 por ciento, atacando diariamente el rezago heredado, por lo que invitó a las y los egresados a acudir por sus documentos.