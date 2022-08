Reconoce AMLO incremento al precio de la tortilla

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que hay un incremento al precio de la tortilla, pero aseguró que ya se realizan estrategias para controlar su costo. Asimismo, destacó que el país es autosuficiente en la producción de dos alimentos básicos para la dieta de sus habitantes: maíz blanco y frijol.

En la mañanera de este jueves, a pregunta sobre el incremento de este producto básico, el mandatario indicó que se han emprendido acciones para tratar de mantener su precio.

“Son varios factores (para mantener precio) es que no aumente el precio de los combustibles, eso ayuda mucho, que no le aumente a los tortilleros el precio de la harina de maíz; se tiene acuerdos con los que distribuyen y forman parte del grupo de productores, distribuidores, comercializadores de los 24 productos básicos y nos reunimos con ellos para que ayuden y que en los (productos) básicos no haya aumentos, y se ha controlado; pero de todas formas tenemos que seguir insistiendo”.

El Presidente agregó que se está mejorando el precio que se paga a los productores y hay un precio de garantía para el maíz a fin de evitar que falte.

Descartó que por el momento se piense en importar maíz amarillo, debido a que la intención es que se siga consumiendo el blanco.

“El maíz amarillo lo importan los productores pecuarios para forrar básicamente, no nos oponemos a eso pero el gobierno no promueve el que se importe al maíz amarillo.

Otra de las estrategias, dijo, es que se apoya a los productores de maíz “como nunca, se va a avanzado en la entrega de fertilizantes, hay que tomar en cuenta que es un porcentaje la tortilla que se vende en las tortillerías, es un porcentaje de lo que se consumo de tortilla a nivel nacional”. Y refirió que el lunes, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, estará en la mañanera para dar los detalles del producto “porque debemos partir de datos reales”.

El costo de la tortilla es variable en distintos puntos del país, en algunas entidades como en Guerrero, de acuerdo a los reportes, ha alcanzado hasta 35 pesos el kilogramo. Aunque, hace unos días la Profeco indicó que el precio promedio a escala nacional “se ha mantenido estable, con una variación de apenas 40 centavos o de 2.5 por ciento en tortillerías y un alza de 0.8 por ciento o de diez centavos en tiendas de autoservicio”.

López Obrador subrayó que se trata de un alimento fundamental para el país. “La tortilla es importantísima para la alimentación, está en la canasta básica y estamos cuidando que no aumente el precio. Lo que no queremos es repartir subsidios a diestra y siniestra y que ese subsidio no le llegue al consumidor, sino que se quede en manos de intermediarios, tenemos que ser cuidadosos en eso, pero vamos a seguir procurando que no aumente el precio de las tortillas”.

Otra acción de su gobierno para apoyar el autoabasto, dijo, es que se tiene un programa para el reparto gratuito de fertilizantes a 2 millones de productores, por lo que se ha decidido reparar y fortalecer todas las plantas productoras que con las que cuenta el país, además de que se acordó con Estados Unidos, en su reciente visita a la Casa Blanca, la compra “a precios justos” un millón de toneladas.